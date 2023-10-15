2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团参观陕西西凤酒股份有限公司。人民网记者 杨倩摄

人民网西安10月15日电 （记者杨倩）公元前119年，汉武帝派遣张骞携带秦酒（古西凤酒）作为国礼出使西域，中国美酒香飘古丝绸之路。10月13日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到陕西西凤酒股份有限公司，体验西凤酒非遗酿造技艺和“酒海”贮存工艺。

考察团走进现代化制曲与成品包装车间，了解西凤酒的生产过程；参观西凤酒酿酒旧址，在历史厚重的酒海库里体会中国人对品质的坚守。

摩尔多瓦因佛塔格通讯社社长亚历山大·塔纳斯一边参观一边记录，他告诉人民网记者，摩尔多瓦人民习惯喝本土产的红白葡萄酒，但也能买到中国的白酒。“我们那里有一些小葡萄酒庄园，相比而言西凤酒集团规模非常大。这里将传统制作工艺和现代化生产很好地结合了起来，我准备把这种生产方式记录下来告诉家乡读者。”

俄罗斯金砖电视台摄像师帕维尔·波洛温卡对西凤酒的口感赞不绝口。他说：“我很乐于尝试不同国家的美食和美酒，西凤酒有独特的香气，柔和顺滑，我很喜欢，中国的食物也非常美味，我爱上了中国！”波洛温卡在西凤酒酿酒旧址拍摄了大量素材，要用镜头讲述有三千年历史的白酒制作“秘密”。

考察团在西凤酒文化馆了解到，酒在古代中国的社会生活中起到了重要的作用，它不仅是人们祭祀、庆祝节日、交流感情的载体，更是一种艺术、礼仪和哲学的象征。古代文人骚客对酒推崇备至，吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫说：“我知道著名诗人李白就非常喜欢饮酒，酒后总会诗兴大发。”

据介绍，近年来，在共建“一带一路”倡议框架下，西凤酒产品远销俄罗斯、德国、意大利等30多个国家和地区。

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