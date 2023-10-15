阿联酋工商会联合会主席阿卜杜拉。阿联酋工商会联合会供图

人民网迪拜10月14日电 （记者张志文）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开之际，阿联酋工商会联合会主席兼阿布扎比工商会主席阿卜杜拉·穆罕默德·马兹鲁伊接受人民网记者书面专访，指出中国提出的“一带一路”倡议与阿联酋的未来发展愿景紧密对接，双方在基础设施发展、经济增长、贸易繁荣和可持续发展等方面不断取得成果，阿中“一带一路”合作必将为其他国家树立榜样。

阿卜杜拉指出，“一带一路”倡议率先促进了共建国家之间互联互通，将亚洲、欧洲、非洲和其他世界其他地区连接起来。与此同时，共建“一带一路”不仅促进了基础设施发展、经济贸易便利化、拉动就业与投资、繁荣文化与技术交流，更为共建国家摆脱贫困创造了有利条件，增进了共建各国人民的生活福祉。

阿卜杜拉表示，“一带一路”合作中的大型基础设施项目与阿联酋成为多元化知识型经济体的愿景不谋而合。阿联酋正利用其作为主要贸易枢纽的战略位置和不断完善的基础设施，致力于推动贸易投资增长和知识共享，进而促进和平繁荣与友谊。

阿卜杜拉表示，在过去40多年里，世界上可能没有其他两个国家，像中国和阿联酋那样取得如此之大的变化和进步。阿联酋与中国的友谊可以追溯到数百年前的贸易交流。随着两国友好不断壮大，双方加强联系与合作，不断增进地区和全球和平、稳定与繁荣等共同利益。“我认为阿联酋与中国之间的关系是务实、开拓和进步的，期待我们两个伟大国家之间外交基础越来越牢固。我们的合作与友谊充分说明，阿联酋与中国正携手成长。”

谈及近年来中国提出的全球发展倡议，阿卜杜拉认为，阿联酋与中国共同坚信，唯有发展才能促进经济增长、减少贫困，最终造福人民。他指出，中国和阿联酋有着牢固的经济关系，通过共建“一带一路”重大项目合作，双边贸易和投资不断深入发展，中国已成为阿联酋第一大贸易伙伴。阿中之间日益增多的相互投资，也将激发新的经贸投资机会，并使第三方市场受益。“我们已经看到，在物流和金融等领域，阿联酋正成为连接中国与新兴市场的重要枢纽。”

阿卜杜拉表示，改革开放以来，中国的现代化建设取得了令人瞩目的成就。几十年来，中国一直在追求实现现代化，在科学技术、基础设施建设、教育和创新等各个领域都取得了重大进展。“从我个人的角度来看，遍布中国各地的高速列车、先进的人工智能技术和数字货币推广应用等，都留下了深刻的印象。”他表示，如今的中国，始终保持亲切、友好和开放的姿态，热情欢迎来自其他国家的朋友，使人倍感温暖。

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