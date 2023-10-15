人民网北京10月14日电 （记者李欣怡）2023年是“一带一路”倡议提出十周年。10月17至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在京举行，柬埔寨首相洪玛奈将赴华出席。RCEP产业合作委员会主席、中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在接受记者采访时谈到，十年来，中国与柬埔寨围绕共建“一带一路”，在全业态、多领域开展积极合作，成果丰硕，既为“一带一路”合作树立了样板，也为构建新型国际关系铸就了典范。

许宁宁谈到，2010年中柬建立了全面战略合作伙伴关系。2019年两国确定了《构建中柬命运共同体行动计划》，中柬进入了构建命运共同体的新时代。近些年来，中国保持柬第一大贸易伙伴和最大投资来源国地位。今年1月至7月，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资主要投向的前十个国家中，柬埔寨位居其中。柬埔寨发展理事会的最新报告显示，今年前9个月，中国在柬埔寨投资额约28.6亿美元，占柬总投资额的76.24%。其中投资最多的是基础设施、建筑业、农产品加工等领域。

中柬共建“一带一路”重点项目成为助力柬埔寨经济增长的重要推手。继去年底“金港高速”正式通车，第二条金边至巴域高速公路也于今年6月开工。暹粒吴哥国际机场项目接近完工，10月将正式通航。作为中柬“一带一路”示范项目的西港经济特区，已成功打造成国际化工业园区。

许宁宁表示，中柬经贸合作充满活力，各方对合作发展充满信心。他就当前增进中柬两国经贸合作提出几点建议：一是落实好两国领导人和政府共识，进一步将两国发展战略对接做细做实，执行好中柬自贸协定；二是进一步深化产业合作，加强产业规划及其政策对接，以产业合作开发经贸互补性和打造优势互补的新产业链，以产业合作带动基础设施建设、数字经济、绿色经济、中小企业发展；三是进一步提高投资合作水平，合作办好产业园区，两国各有关方包括地方政府和行业商协会多召开贸易推介会、投资商机对接会；四是双方企业用好自由贸易协定政策，合作开发两国市场、区域市场乃至国际市场；五是双方企业应着力提高国际经营合作水平；六是以2024年中国—东盟人文交流年为契机，加深双方人文社会合作，为巩固发展两国全面战略伙伴关系和经贸合作进一步夯实社会基础。

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