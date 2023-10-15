人民网伦敦10月14日电 （记者许立群）14日下午，上海视听精品英国推介会暨上海伦敦影视产业对话会在英国电影和电视艺术学院总部成功举办。中英两国政府部门代表、行业协会、出品机构、发行机构以及制片人、导演、演员和媒体代表等百余人出席活动，活动由上海市文化和旅游局、上海市广播电视局主办，凤凰卫视承办。

中国驻英国大使馆公使衔参赞、新闻发言人毕海波在致辞中表示，中英两国自2014年4月签署中英电影合拍协定和2016年12月签署中英电视合拍协议以来，双方在影视产业的交流不断深化。此次活动是上海影视机构的一次集体出海，通过向英国及欧洲推介展示近期国产或中英联合出品的优秀作品，旨在后疫情时代重启中英在影视产业领域的对话，打造高层次、专业性强的产业沟通交流平台，并推动中英同行间的学习、交流与广泛合作。

上海市文化和旅游局、上海市广播电视局副局长罗毅表示，将以“上海视听精品”为品牌，积极培育中国视听内容出口竞争优势，做好海外推介布局、参加重要影视节展、推进文化进出口贸易发展，在推动上海广电领域广泛参与中外文明交流互鉴的同时与上海城市旅游相结合，以文塑旅、以旅彰文，进一步深化融合赋能，切实增强上海城市的吸引力和贡献力。

英国商业贸易部技能司司长戴睿俊表示，中英两国在创意产业方面有着共同的雄心壮志，都将这一领域视为增长和创新的引擎。英国已经与中国合作制作了许多电视节目，例如在今年中国国际服务贸易交易会上官宣合作的纪录片《地球脉动3》等。在近期访问中国期间，他也认识到中英两国在电影电视等创意产业有着进一步广泛合作的空间，也欢迎更多的中国影视企业和投资项目在英国寻求合作伙伴。

上海出品的电视剧剧集《繁花》的代表、中国电视剧海外推广大使、演员胡歌表示，作为一名来自上海的影视工作者，他深刻体会到沪上影视视听产业的飞速发展，亲眼见证了一大批优秀作品的脱颖而出，这些作品在聚焦中国特色的时代变迁、反映中国人民生活的同时，也兼顾了国际化的视听呈现，用丰富的题材和极高的艺术水准，在国际平台上展现了上海视听产业的创作生产水平。

对话会上，来自中英的嘉宾，哔哩哔哩副总裁张圣晏、纪录片总监制张元，《三体》视觉导演陆贝珂、西嘻影业创始人、CEO杨晓培、BBC Studios全球市场总裁尼克·珀西、制片人史蒂夫·克拉布特里、英国电影和电视艺术学院获奖制片人伊莎贝拉·拉戈娜、英国知名制片人迈克尔·纳康等，就如何用“影视语言”向全球观众讲述中国故事、华语剧集全球化之路所面临的机遇挑战以及中外合拍片的现状和未来等话题展开了充分对话。

本次推介会重点推介的优秀影视项目包括，上海城市题材电视剧《繁花》、《好事成双》、科幻题材电视剧《三体》、中英合拍纪录片《地球脉动3》、中英合拍动画片《呼叫超级土豆》，以及获得今年上海电视节白玉兰奖最佳动画剧本的《中国奇潭》以及凤凰卫视纪录片《香港自然故事》等作品。

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