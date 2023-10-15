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美华社“金灯笼奖”表彰华裔社区贡献

2023年10月15日10:08 |
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中新社华盛顿10月14日电 (记者 陈孟统)旨在表彰美国华裔突出贡献的2023年度“金灯笼奖”颁奖典礼13日在华盛顿肯尼迪艺术中心举行。美国华裔法医学家、刑事鉴识专家李昌钰等获颁终身成就奖。

“金灯笼奖”评选创立于2021年，由华盛顿美国华人博物馆主办。该奖旨在表彰美国华裔所取得的卓越成就、领导才能以及对美国华人社区和美国社会作出的突出贡献。

在当晚举行的颁奖典礼上，李昌钰、美国华裔女作家汤婷婷、电视节目主持人靳羽西获颁“金灯笼终身成就奖”。

李昌钰在获奖致辞时表示，随着一代代美国华人的努力奋斗，华人群体的优秀代表已不再局限于中餐等个别领域。他鼓励年轻一代华裔青年发挥才智，在美各行各业展现自身的能力与才华。

在当天典礼的最后，主办方颁发“金灯笼青年领袖奖”，缅怀和表彰在校园枪击案中为救同学而不幸遇难的华裔少年Peter Wang。2018年2月，美国佛罗里达州帕克兰市一所高中发生校园枪击案，造成17人罹难。Peter在自身已脱险的情况下，帮助同学开门撤离，最终遭遇不幸，年仅15岁。

“灯笼是中华文化的标志。金灯笼既象征着华人群体所取得的杰出成就，同时也寓意华人群体为社区和美国社会所作出的贡献。”华盛顿美国华人博物馆副馆长Jenny Liu在接受中新社采访时表示，希望借每一位“金灯笼”获奖者背后激励人心的故事，彰显独特的优秀传统和华人精神。

华盛顿美国华人博物馆2017年注册成立，2020年正式对外开放。该馆致力于收集、保存、研究和展示美国华人的历史和东西方文史资料。(完)

来源：中国新闻网

(责编：苏缨翔、崔越)

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