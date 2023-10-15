中新社太原10月14日电(高雨晴)记者14日从山西建投安装集团获悉，由山西建投国际投资有限公司参与投资、山西建投安装集团承接建设的孟加拉国科克斯巴扎尔风电项目正式投产。这是孟加拉国第一个集中式风电项目。

孟加拉国科克斯巴扎尔风电项目位于该国东南部科克斯巴扎尔市城郊。项目总装机66兆瓦，共安装22台3兆瓦风力发电机，风电机组轮毂中心高度110米，叶轮直径156米。2021年9月主体工程正式开工；2022年3月完成首台风机基础浇筑，7月升压站结构封顶，10月完成首台风机吊装；2023年10月12日并网发电。

据介绍，科克斯巴扎尔风电项目采用中国技术、中国标准、中国设备建造。项目建设过程中，刷新了孟加拉国新能源项目建设的纪录，并同时达成“四个一”：一次测试成功、一次反送电成功、一次冲击成功、一次并网成功。建成后的风场既可以在低风速下运行，又可保证在海边30多米每秒的极限风速下安全稳定。

山西建投安装集团相关负责人表示，项目建成后，每年将为孟加拉国提供约为1.45亿千瓦时的清洁电力，可减少煤炭消耗4.46万吨，减少二氧化碳排放量10.92万吨、二氧化硫排放量25.15吨、一氧化氮排放量50.69吨，实现节能减排和环保效益。该项目将带动当地就业、促进当地相关产业发展，对拉动地方经济发展起到积极作用。(完)

来源：中国新闻网

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