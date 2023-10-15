新华社柏林10月14日电（记者杜哲宇）德国陆上风能局最新发布的统计数据显示，截至9月底，德国新投入运行的陆上风能装机容量已超过2022年全年，德国正加速陆上风电扩张。

该机构12日发布的统计数据显示，德国今年前9个月新增陆上风机容量2436兆瓦，超过去年全年的2405兆瓦。今年新增的风机容量中，超过三分之一建在德国北部的石荷州，南部地区新建风机相对较少，只占总容量的7%。

新增风机容量快速增长的同时，风能项目的审批也在加速。截至9月底，德国新批准5.2吉瓦的风能项目，这一数据也超过以往任何一年的同期数据。北威州和石荷州各批准了超过1.1吉瓦的风能项目。

德国联邦统计局9月公布的统计数据显示，德国2023年上半年有超过一半的发电量来自可再生能源，占比达到53.4%。风能超过煤炭，成为最重要的电力来源，占总发电量的28.6%。

德国计划到2030年实现可再生能源占电力供应至少80%的目标，到2045年成为世界上第一批实现气候中和转型的工业国家之一。为实现这一目标，德国计划每年增加10吉瓦的陆上风能装机容量。

虽然扩张迅速，但德国想要实现其风能发展目标，依然面临不小挑战。德国风能协会表示，德国还需采取一系列措施，以减少官僚主义，加快相关程序。

德国总理朔尔茨在今年4月举行的汉诺威工业博览会上表示，德国若要实现气候目标，未来“需要平均每天建造4到5个风力发电机，安装面积相当于40多个足球场的太阳能系统”。

(责编：苏缨翔、崔越)