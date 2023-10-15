新华社布拉格10月14日电（记者邓耀敏）第七届世界工程师大会11日至13日在捷克首都布拉格举行，中国科学技术协会副主席陈学东应邀率团参会。

本次大会由世界工程组织联合会和捷克科学技术学会联合会共同主办，会议主题为“生命工程：聚焦联合国可持续发展目标的突破性技术和能力发展”，数十个国家和地区的300多名工程师代表参会，80多位工程领域知名专家作报告。

在11日举行的开幕式上，联合国秘书长古特雷斯和联合国教科文组织自然科学助理总干事利迪娅·阿图尔·布里托向大会发来视频致辞。

中国驻捷克大使馆临时代办左文星一行受邀出席开幕式。陈学东作题为“中国承压设备绿色设计与维护技术进展”的大会全体报告，报告介绍了中国工程领域近年来在承压设备节材减重和长周期与长寿命服役方面取得的技术进展，以及瞄准“双碳”和可持续发展目标，未来与人工智能技术结合的研制方向。经中国科协推荐，在世界工程组织联合会任职的科学家龚克、凌文等10余名专家在大会期间聚焦工程建设不同领域作报告。

世界工程师大会每4年召开一次，旨在聚焦联合国可持续发展目标，团结全世界工程师共同研讨工程界热点问题，被誉为“工程界的奥林匹克盛会”。

世界工程组织联合会成立于1968年，是在联合国教科文组织的倡议和支持下成立的世界范围内最大的非政府工程组织，会员来自100多个国家和地区的工程组织。

14日至15日，世界工程组织联合会计划召开2023年全体大会，进行执委会成员换届、讨论专业技术委员会承办权和2025年全体大会举办权等事项。

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