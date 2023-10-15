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肯尼亚举办演讲比赛展示肯中共建“一带一路”成果

2023年10月15日09:50 | 来源：新华网
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新华社内罗毕10月14日电（记者姚金宏）“‘一带一路’：我的中国故事”演讲比赛决赛13日在肯尼亚首都内罗毕举行，比赛从当地人视角讲述肯中共建“一带一路”的成果。

比赛由肯尼亚中国经济贸易协会举办。经过预赛和半决赛，最终有10名当地选手成功晋级决赛，他们分享了在中国企业实现个人梦想、参与共建“一带一路”的感人故事。

来自中国路桥公司的孔奇利亚·奥维尔获得了本次比赛的冠军。作为肯尼亚首批女性铁路司机之一，奥维尔亲历了铁路建设历程。她说：“当我驾驶火车抵达终点站内罗毕的时候，我激动地哭了。我知道我做到了，我为自己感到自豪，我的国家和师傅为我感到骄傲。我将永远铭记那个时刻。”

肯尼亚国民议会肯中友好小组主席沙比尔表示，此次比赛成功展示了肯中共建“一带一路”的丰硕成果。中国在肯尼亚建设了众多基础设施项目，这些项目促进了当地经济发展。

今年是中肯建交60周年，也是“一带一路”倡议提出十周年。观看比赛的嘉宾表示，中肯双方将以这次活动为契机，深化人文交流、促进传统友好，为深化中肯全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、崔越)

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