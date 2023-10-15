新华社东京10月14日电（记者郭丹 姜俏梅）日本政府13日向东京地方法院提出申请，要求其对“世界和平统一家庭联合会”（简称“统一教会”）下达解散命令。围绕该教会长期进行的有组织高额募捐活动，政府向法院提交了近5000份证据资料，法院已经正式受理。

12日，日本举行宗教法人审议会。日本文部科学大臣盛山正仁在会上表示，经过近1年的细致调查，审议会一致认为，“统一教会”长期进行的募捐活动，符合《宗教法人法》规定的勒令其解散的主要条件，即具有“有组织性、恶性、持续性”，因此审议会一致认为应该解散该组织。

盛山正仁表示，调查显示，“统一教会”大约从20世纪80年代开始，就长期对许多会员施加限制，妨碍他们的正常判断，使其在蒙受巨额财产损失的同时做出危害亲属、危害家庭生活的行为。

日本媒体分析说，由于“统一教会”目前表示将进行全面抗争，做出最终司法判决可能需要较长时间。

2022年7月，日本前首相安倍晋三遭枪击身亡，“统一教会”长期迫使会员巨额捐款的问题进入公众视野。

1954年文鲜明在韩国创立“世界基督教统一圣灵协会”。1997年其日本分会向日本文化厅提出更名为“世界和平统一家庭联合会”。2015年，日本文化厅同意其更名。

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