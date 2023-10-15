人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本政府提请东京地方法院解散“统一教会”

2023年10月15日05:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京10月14日电（记者郭丹 姜俏梅）日本政府13日向东京地方法院提出申请，要求其对“世界和平统一家庭联合会”（简称“统一教会”）下达解散命令。围绕该教会长期进行的有组织高额募捐活动，政府向法院提交了近5000份证据资料，法院已经正式受理。

　　12日，日本举行宗教法人审议会。日本文部科学大臣盛山正仁在会上表示，经过近1年的细致调查，审议会一致认为，“统一教会”长期进行的募捐活动，符合《宗教法人法》规定的勒令其解散的主要条件，即具有“有组织性、恶性、持续性”，因此审议会一致认为应该解散该组织。

　　盛山正仁表示，调查显示，“统一教会”大约从20世纪80年代开始，就长期对许多会员施加限制，妨碍他们的正常判断，使其在蒙受巨额财产损失的同时做出危害亲属、危害家庭生活的行为。

　　日本媒体分析说，由于“统一教会”目前表示将进行全面抗争，做出最终司法判决可能需要较长时间。

　　2022年7月，日本前首相安倍晋三遭枪击身亡，“统一教会”长期迫使会员巨额捐款的问题进入公众视野。

　　1954年文鲜明在韩国创立“世界基督教统一圣灵协会”。1997年其日本分会向日本文化厅提出更名为“世界和平统一家庭联合会”。2015年，日本文化厅同意其更名。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部