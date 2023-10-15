新华社内罗毕10月14日电 专访：共建“一带一路”让肯中文化交流蓬勃发展——访肯尼亚青年事务、体育和艺术部长纳姆万巴

新华社记者黎华玲 韩瑞瑞

“在共建‘一带一路’倡议下，肯尼亚和中国正将合作拓展到体育、创意型产业、音乐、电影、戏剧等领域，有太多领域可以将我们两国年轻人联系起来。”肯尼亚青年事务、体育和艺术部长阿巴布·纳姆万巴日前在内罗毕接受新华社记者专访时说。

纳姆万巴表示，今年是肯中两国建交60周年，也是共建“一带一路”倡议提出10周年。共建“一带一路”已从倡议成为实践，从愿景变为现实。在共建“一带一路”倡议下，肯尼亚同中国的合作已超越经济贸易领域，涵盖艺术、旅游、文化和体育等方方面面。

他举例说，在今年8月举办的肯尼亚中国电影节上，肯中双方签署相关谅解备忘录，以期建立一个促进双方电影交流合作的机制框架，为两国人文交流注入新动能。

为推动谅解备忘录中关于两国电影交流项目以及双方艺术家合作制片等内容的落地，纳姆万巴不久前访华并与中国有关方面会谈。访华期间，纳姆万巴还出席了第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛。

“田径、室内运动、体操是双方可以相互学习借鉴的体育项目。”纳姆万巴说，作为“长跑之国”，肯尼亚长期以来吸引着各国运动员，中国男子马拉松集训队几乎每年都到肯尼亚进行训练。“我们希望更多中国运动员来肯尼亚训练，也希望肯尼亚运动员能够从中国更擅长的领域中学习。”

回顾过去，纳姆万巴感慨地说，肯中合作非常活跃，成果丰硕，两国在基础设施建设方面取得的合作成果有目共睹。“中国曾帮助肯尼亚修建莫伊国际体育中心，还在肯尼亚修建了标轨铁路、内罗毕快速路等。”

目前全长约600公里的肯尼亚标轨铁路是该国独立以来最大的基础设施建设项目，也是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的“旗舰工程”。内罗毕快速路也是肯尼亚最重要的基础设施之一，极大缓解当地交通拥堵状况，工作日平均车流量已达6万辆。

纳姆万巴还指出，中国在包容性增长和减贫方面为肯尼亚等非洲国家提供宝贵经验。他同时希望肯尼亚年轻人学习中国在数字领域，尤其是人工智能方面的技术，为推动本国社会经济发展作出贡献。

纳姆万巴说，肯尼亚非常重视同中国的合作，“你可以非常清晰地看到肯中两国建交以来取得的合作成果，而且合作成果以后会更多更好，因为我们两国有很多利益共同点”。

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