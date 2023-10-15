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王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话

2023年10月15日04:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月14日电 10月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话。

　　费萨尔表示，沙特对当前巴以局势发展深感忧虑，谴责一切袭击平民的行为，反对以色列强行将加沙民众迁移至地区以外。当前有必要将人道主义物资尽快送到加沙民众手中。希望国际社会共同努力，避免冲突扩大到其他国家。沙方认为，如果不落实联合国安理会相关决议，不建立独立的巴勒斯坦国，巴勒斯坦问题就无法得到公正和持久解决。中国为推动世界和平与稳定发挥着重要和根本性的作用。沙方愿同中方一道，推动各方遵守国际人道法，保护平民免遭伤害，落实安理会关于巴勒斯坦问题的有关决议。

　　王毅表示，中方反对和谴责一切伤害平民的行为，因为这违反人类基本良知，违反国际关系基本准则。以色列的行为已超越自卫范围，应认真倾听国际社会和联合国秘书长的呼吁，停止对加沙民众的集体惩罚。各方都不应采取任何使事态升级的行动，而应尽快回到谈判桌上来。中方正和各方密集沟通，推动停火止战。当务之急是全力保障平民安全，尽快打通人道救援通道，维护加沙民众基本需求。中方认为，对巴勒斯坦的历史不公已延续了大半个世纪，不能再继续下去了。所有爱好和平、主持公道的国家都应起而发声，明确要求尽快落实“两国方案”。中方愿同沙特等阿拉伯国家一道，继续支持巴勒斯坦恢复民族权利的正义事业，推动巴勒斯坦问题重回“两国方案”正确轨道，得到全面、公正、持久解决。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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