中新网西安10月11日电 (李一璠)“我对西安悠久的历史文化早有耳闻，第一次来到西安，对一切都很感兴趣。今天与秦俑‘面对面’对望，赏华清宫‘一步一景’，我为这深厚的文化氛围所陶醉。如今中白两国的经贸、人文等方面的往来日益密切，希望自己为两国文化交流贡献力量。”今日白俄罗斯出版集团副社长兼副总编辑伊凡·西尼什金11日向中新网记者表示。

当日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团走进陕西开始采访调研。据悉，本次考察团以“加强媒体合作 共创美好未来”为主题，通过对话交流、实地参访等形式，在陕西、山东进行考察采访。

活动吸引了来自阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等10国21家主流媒体的21位媒体负责人和资深编辑记者参加。

当日下午，考察团参观了秦始皇帝陵博物院。据悉，秦始皇帝陵是中国古代规模最大、结构最复杂、埋藏最丰富的帝王陵墓。欧亚传媒集团总编辑叶莲娜·波波科娃告诉记者，她在秦始皇帝陵博物院内录制了许多视频素材，素材里不仅有气势磅礴的“地下军团”全景，还有秦俑生动迥异的面部表情、着装等细节，希望用镜头向家乡民众展示中国历史，感受昔日大秦帝国的辉煌。

当日晚间，在秋雾缭绕的骊山脚下，考察团欣赏了大型实景历史舞剧《长恨歌》，该剧是以李隆基、杨贵妃的爱情故事为主线，围绕着白居易《长恨歌》中的感情基调，通过创新演艺和文旅融合的方式打造的唐风视觉盛宴。不少考察团成员表示，感到震撼又惊喜，舞美和实景的极致结合，令人步入“盛唐画卷”。

记者了解到，10月11日至14日，考察团将实地参访西安、渭南、宝鸡三市，在渭南感受《华阴老腔》的豪迈，在宝鸡青铜器博物院感受西周青铜器文化，了解“中国”二字由来……通过走访陕西“一带一路”重点项目和重要工程，记录“一带一路”建设成就与经验，形成相关报道向全球传播，展示陕西在深度融入共建“一带一路”大格局中的“足迹”。

据悉，该媒体考察团由中共中央对外联络部和人民日报社联合组织，考察团成员将出席在北京举行的2023“一带一路”媒体合作论坛。(完)

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