人民网北京10月12日电 （记者苑基荣）10月12日，由中日韩合作秘书处支持，韩国东亚财团、中国（海南）改革发展研究院、日本国际经济交流财团主办的第十届中日韩合作对话在韩国首尔召开。

此次中日韩合作对话以“引领中日韩合作走向可持续繁荣的未来”为主题，三国学者围绕中日韩合作的未来和中日韩合作对话的使命、为下一代打造可持续的中日韩合作模式、RCEP实施和中日韩合作评估、实现碳中和与中日韩合作等共同关注的议题开展交流对话。

中国驻韩国大使邢海明，日本驻韩国大使馆公使、政治部主任山本蒙多发表贺词。韩国外交部半岛和平交涉本部长金健、中日韩合作秘书处秘书长李熙燮发表主旨演讲。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林、韩国东亚财团主席金星焕、日本国际经济交流财团主席丰田正和发表演讲。中国社会科学院学部委员、山东大学讲席教授张蕴岭，韩国中央大学特聘教授安忠荣等中日韩学者70余人参加会议。

会议现场。中国（海南）改革发展研究院供图。

邢海明在致辞中指出，在当前复杂变化的国际形势下，中日韩三国应加强互信互惠，携手维护地区和平稳定，打造经济增长动力；加强互联互通，携手推动区域经济一体化，应对共同挑战；加强互鉴互通，携手培育社会民意基础，推动人文交流沟通。

山本蒙多表示，中日韩三国合作多着有可能性和前景，具有深远意义。

金健表示，中日韩三国合作不是选择，而是必须。三国正面临共同挑战，必须进一步加强三国合作。

在“中日韩合作的未来和中日韩合作对话的使命”环节，李熙燮表示，中日韩三国加强对话，要将领导人会议等政府协商机制定期化，减少合作的不确定性因素；要进一步充实合作内容，使民众在日常生活当中享受到好处；要建构智库、媒体网络，通过多种途径增进三国相互理解和合作共识。

金星焕表示，中日韩三国合作潜力巨大，当务之急是进一步提升三国相互好感度和相互认知度。在这方面，中日韩合作对话机制可以发挥更大作用。除了通商、贸易、环境、老龄化等议题外，还可以在其他共同挑战上开展交流对话，包括青年议题等。

迟福林表示，中日韩三国要优势互补，谋求共赢；合力共建，共享发展；开放市场，深化合作。

丰田正和认为，过去10年，中日韩三国通过对共同问题的合作实现了和平与繁荣。在国际秩序严重动荡的背景下，中日韩三国仍需要继续深化对话，推动进一步合作与发展。中日韩在共同应对气候变化挑战和促进自由贸易进程的同时，还可以共同应对少子老龄化挑战、合作促进旅游业发展、合作打造数字政府。

会议期间，三家主办方发布了关于促进中日韩合作的共同宣言。

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