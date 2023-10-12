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壮阔大道10年歌

2023年10月12日18:24 | 来源：新华社
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　　“一带一路”的10年，意味着什么？

　　是150多个国家和30多个国际组织签署合作文件

　　是3000多个合作项目

　　是近万亿美元的投资规模

　　是一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”

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　　“10”，是一段旅程的节点，也是一段新旅程的起点

　　合作之光，照亮时代篇章

　　幸福之路，各国人民共享

　　人类命运，共同书写

　　大道不孤，众行致远

　　“一带一路”，一往无前

　　

　　总策划 吕岩松

　　总监制 袁炳忠

　　策 划 孙承斌 倪四义 班玮 钱彤 孙志平

　　监 制 冯俊扬 薛颖 尚军 金学耕 张平锋

　　制 片 韩墨 闫珺岩 李萌迪

　　出 品 赵宇 王妍清

　　导 演 周天翮 韩一

　　编 导 耿学鹏 王墨盈 陈杉 王玉珏 眭黎曦 郭宏利 黄尹甲子

　　执行导演 徐传庆 苏鹏远

　　记 者 郑开君 孙晶 张继业 关建武 陈莹 罗毓 余福卿 刘奕彤 林昊 赵旭 姚兵 汪强

　　摄 像 李麟寅 陈晓宇 阮帅

　　后 期 陈姮钰 贾可鑫 宋闯 张炳

　　制 作 丝路视觉科技股份有限公司

　　鸣 谢 老中铁路有限公司 中设集团喀麦隆项目部

　　特别鸣谢 国务院国资委新闻中心

　　新华社国际部 新华网 音视频部 联合出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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