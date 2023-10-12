壮阔大道10年歌
2023年10月12日18:24 | 来源：新华社
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“一带一路”的10年，意味着什么？
是150多个国家和30多个国际组织签署合作文件
是3000多个合作项目
是近万亿美元的投资规模
是一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”
……
“10”，是一段旅程的节点，也是一段新旅程的起点
合作之光，照亮时代篇章
幸福之路，各国人民共享
人类命运，共同书写
大道不孤，众行致远
“一带一路”，一往无前
总策划 吕岩松
总监制 袁炳忠
策 划 孙承斌 倪四义 班玮 钱彤 孙志平
监 制 冯俊扬 薛颖 尚军 金学耕 张平锋
制 片 韩墨 闫珺岩 李萌迪
出 品 赵宇 王妍清
导 演 周天翮 韩一
编 导 耿学鹏 王墨盈 陈杉 王玉珏 眭黎曦 郭宏利 黄尹甲子
执行导演 徐传庆 苏鹏远
记 者 郑开君 孙晶 张继业 关建武 陈莹 罗毓 余福卿 刘奕彤 林昊 赵旭 姚兵 汪强
摄 像 李麟寅 陈晓宇 阮帅
后 期 陈姮钰 贾可鑫 宋闯 张炳
制 作 丝路视觉科技股份有限公司
鸣 谢 老中铁路有限公司 中设集团喀麦隆项目部
特别鸣谢 国务院国资委新闻中心
新华社国际部 新华网 音视频部 联合出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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