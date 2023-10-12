人民网北京10月11日电 （张杰、杨春燕）10月10日晚，“丰富多彩的印度尼西亚文化在北京亮相”印尼传统歌舞晚会在中央音乐学院歌剧音乐厅上演。本次晚会由印尼驻华大使馆、中央音乐学院与印尼普尔诺莫尤斯吉延托罗中心，印尼国家文化馆、印尼全国鼓林镗艺术家协会联合举办，吸引了近500名观众到场观看，音乐厅里座无虚席。

此次演出的发起人之一、前印尼能源与矿产资源部长和国防部长普尔莫诺尤斯吉延托罗在发言中表示，希望通过此次演出发挥“二轨外交”的作用，促进两国之间的对话交流。

印尼驻华大使周浩黎表示，此次演出对推广印尼文化以及推动两国的民间关系的发展尤其重要。

印尼驻华大使周浩黎在晚会上致辞。印尼驻华大使馆供图

轻松舒缓的印尼民谣《椰岛之歌》为晚会拉开了序幕。在印尼传统乐器鼓林镗（Kolintang）的伴奏下，周浩黎大使及夫人艾茜薇为现场观众演唱了中文歌曲《月亮代表我的心》。

印尼驻华大使周浩黎及夫人艾茜薇演唱中文歌曲《月亮代表我的心》。印尼驻华大使馆供图

来自印尼全国鼓林镗艺术家协会的艺术家现场奏唱了《甜蜜蜜》。此外，现场还表演了萨曼舞（Saman）、甘朗舞（Gandrung）、扎宾舞（Zapin）等印尼传统舞蹈。

印尼艺术家现场演奏传统乐器鼓林镗。印尼驻华大使馆供图

印尼艺术家表演印尼传统舞蹈。印尼驻华大使馆供图

在晚会上，印尼普尔诺莫尤斯吉延托罗中心向中央音乐学院音乐系系主任、中央音乐学院印尼传统乐器和舞蹈课程的发起人安平教授赠送了印尼传统乐器鼓林镗的模型。

印尼普尔诺莫尤斯吉延托罗中心向中央音乐学院安平教授赠送印尼传统乐器鼓林镗的模型。印尼驻华大使馆供图

(责编：崔译戈、刘慧)