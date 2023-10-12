新华社青岛10月12日电 题：同中国经济共同成长、共创未来——来自第四届跨国公司领导人峰会的观察

新华社记者

金秋时节，山东青岛。10月10日至12日，400余家世界500强企业和行业领军企业负责人齐聚这里，参加第四届跨国公司领导人青岛峰会。

叙友谊、话合作、谋发展，新老朋友相聚，分享与中国相互成就的故事，感受中国各地发展的脉动，探讨未来发展的新机遇。

回望过去：与中国经济共同成长

“小松在中国的事业始于20世纪50年代，当时参加了在中国举办的日本商品展览会，至今已有半个世纪的历史”；

“盖瑞特是最早将汽车涡轮增压技术引入中国的外资企业。起步时我们引入全球技术经验，与本土客户一起致力于增压产品在中国的项目应用”；

“松下与中国结缘于1978年的一个约定”；

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峰会期间，不少跨国公司领导人分享了与中国经济共同成长的精彩故事。

今年是中国改革开放45周年。作为经济全球化的重要参与者、沟通国内和国际市场的桥梁，跨国公司见证了中国改革开放取得的辉煌成就，在为中国发展作贡献的同时，也分享了中国发展的巨大红利。

“海克斯康2000年开始进入中国市场，在过去的23年里，海克斯康的业务增长了48倍。”海克斯康集团全球副总裁、大中华区总裁李洪全自豪地说，如今海克斯康在青岛有全球最大的三坐标测量机研发、生产、制造基地，有全球最先进的智能制造、智慧城市赋能中心。

中国经济的腾飞，使得不少跨国公司在华业务重心逐渐发生变化，从“世界工厂”转向“全球研发”。

松下控股集团全球副总裁本间哲朗说，几十年前跨国公司在华投资多集中在劳动密集型产业，随着中国社会的发展成熟，如今外企在华投资逐步转向高科技领域并采用自动化生产线。

“2008年，盖瑞特倡导‘东方服务东方’战略，加大在中国的研发投入和平台建设。现如今，我们已经从东方起航、服务全球，中国的技术创新增强了盖瑞特在全球范围内的工程创新能力，中国创新中心已牵头并参与全球产品的研发项目。”盖瑞特全球副总裁兼中国区总经理张越说。

把握当下：感受投资中国的“确定性”

“在不确定的环境下，确定的是我们的投资市场、投资制造、投资创新，我们依然保持对中国经济的信心。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊说。

这是王磊第四次参加跨国公司领导人青岛峰会。“第一次是作为听众，第二次是有投资意向，第三次我们已经拿到了营业执照，本地的营商环境非常好，得到了省、市、区三级政府的大力支持。这次，我们的青岛区域总部正式揭牌，青岛工厂成为阿斯利康全球药品供应链的重要一环。”

今年3月，阿斯利康与青岛高新区签署投资合作协议，在高新区新建吸入气雾剂生产供应基地，总投资约4.5亿美元。5个月后，阿斯利康又宣布在生产供应基地追加投资2.5亿美元，提高罐装产品的生产能力，并增建一条吸入气雾剂包装生产线，进一步扩大生产供应基地的产能。

巨大的市场潜力、良好的营商环境、完善的产业链供应链，吸引着阿斯利康等世界500强和行业领军企业坚定信心扎根中国、不断扩大在华投资。

“虽然国际局势复杂多变，但中国拥有良好的营商环境和巨大的市场容量，同时中国政府高度重视和鼓励科技创新，通过扩大对外开放拥护全球化，因此，跨国公司始终对中国市场抱有坚定信心。”希杰集团全球副总裁、中国区总裁尹道瑄说。

科尼起重机设备（上海）有限公司东北亚市场总监严晓锋告诉记者，集团最近做了亚太区的业务架构调整，将中国升级为东北亚区总部。“中国市场的特点之一就是大。企业发展到一定规模，不到中国市场，是无法进一步做大并发展的。”严晓锋说，从架构到人员、从产品到研发，集团都在做进一步优化，以便更好满足中国市场需求。

展望未来：携手做大合作蛋糕

“数字经济国际合作”“绿色低碳高质量发展”“产业投资布局新趋势”……峰会设置的一系列议题，为各方打开了探寻中国发展机遇的大门。

“中国需要跨国公司，而跨国公司更需要中国。”戴姆勒（中国）商用车投资有限公司首席执行官徐乔说，绿色低碳、数字化发展带来新的增长动力，将为跨国公司在华发展带来新机遇。

作为汽车行业的商界代表，徐乔感慨，跨越数十载的发展，中国已成为全球最大的汽车市场。

“当下，全球汽车行业正经历着新能源化、智能化、数字化转型，与此同时，中国汽车行业正加速国际化发展进程。在这一背景下，跨国汽车企业在中国可以发挥更加积极的作用，携手中国合作伙伴一同参与并引领世界汽车产业格局的重构。”徐乔说。

外资企业与中国企业“强强联合”、携手开拓海外市场，也是王磊对未来的期待。

“我们今年带着几十家中国企业去巴西、沙特、印尼、俄罗斯等地，推动中国的创新药企业和技术在世界各地落户。相信今后峰会不仅是跨国公司‘走进来’投资的盛会，也将是跨国企业和本土企业‘走出去’的示范。”王磊说。（记者潘洁、孙晓辉、王凯、袁敏）

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