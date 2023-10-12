新华社北京10月12日电 伊朗总统易卜拉欣·莱希与沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼11日首次通电话，讨论巴勒斯坦与以色列之间最新一轮冲突局势。

据沙特通讯社报道，穆罕默德王储说，沙特正在尽最大努力与各方接触，以缓和当前紧张局势。他对加沙地带严峻人道主义局势和平民遭受的影响表示忧虑，强调必须遵守国际人道主义法律准则，反对任何针对平民的攻击和伤及无辜。

伊朗总统府负责政治事务的副主任穆罕默德·贾姆希迪在社交媒体证实莱希与沙特王储穆罕默德“首次通话”。贾姆希迪说，莱希和穆罕默德王储都认为，必须“停止针对巴勒斯坦人的战争罪行”，以方“罪行以及美国的纵容”将给以色列及其支持者的安全带来“毁灭性”影响。

沙特与伊朗2016年断交。在中国斡旋下，沙特和伊朗代表今年3月在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊同意恢复外交关系。4月6日，沙伊签署联合声明，两国宣布自即日起恢复外交关系。

巴以新一轮冲突爆发前，美国政府正推动沙特与以色列实现关系正常化。沙特通讯社报道，穆罕默德王储11日在通话中“强调沙特的一贯立场，即捍卫巴勒斯坦的事业，支持为实现全面和公平的和平、确保巴勒斯坦人民合法权利所作努力”。

沙特方面先前呼吁巴以双方保持克制，立即停火并保护平民，同时表示当前局势是由于以方“持续占领、剥夺巴勒斯坦人民合法权利”并不断“发起挑衅”造成。

据以色列军方和巴勒斯坦卫生部11日公布的消息，巴以新一轮冲突已造成双方至少2200人死亡，另有超8000人受伤。

美国总统约瑟夫·拜登11日在华盛顿会晤犹太人社区代表，把矛头指向伊朗，称美方在地中海部署航空母舰打击群意在威慑伊朗。美国国防部长劳埃德·奥斯汀8日宣布，他已经下令在东地中海部署“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群，加强美军在这一地区的威慑力量。

“福特”号航母打击群已经抵达东地中海。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比11日称，如果必要，还将部署“德怀特·D·艾森豪威尔”号航母打击群。

美国《华尔街日报》报道称，伊朗伊斯兰革命卫队军官参与策划巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列的袭击。伊朗和哈马斯都予以否认。美国高级官员公开说，尚无证据显示伊朗参与策划或实施哈马斯对以色列的偷袭。（惠晓霜）

(责编：崔译戈、刘慧)