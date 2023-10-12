人民网上海10月11日电 （张荣、周雨、彭昱凯）“我在这里见到了真正的中国，看到了普通人日常生活的样子”“新中国的成立是从无到有，靠中国人自己拼搏奋斗出来的，他们的故事让我热泪盈眶”“中国人口数量庞大，却依旧能照顾到每一个人、每一个群体，提供全面的服务，我真的很佩服”……

11日上午，中国和平发展基金会邀请的国际民间人士代表团来到上海市参访。从古北市民中心、中共一大纪念馆，到人民城市规划展示馆和东方明珠等地，代表团走遍黄浦江两岸，深切感受当地历史文化气息与社会繁荣发展的和谐氛围。

深入社区 体验民生幸福画卷

国际民间人士代表团在古北市民中心合影。人民网记者 张荣摄

国际民间人士代表团参观古北市民中心昆曲教室。人民网记者 周雨摄

首先，代表团来到上海市长宁区虹桥街道古北市民中心，深入社区体验居民日常生活。该中心设有“宝贝乐园”“老年助餐服务点”“昆曲教室”“图书馆”等，为居民提供事务受理、生活服务、文化交流、法治共治等服务，为生活和工作在古北的中外人士打造了一个便利、温馨的“家”。

老年助餐服务点18元荤素搭配齐全的套餐吸引了来自土库曼斯坦的北京大学博士生撒普尔的目光。“价格真的还挺便宜的，”他看着门口的餐板说道，“这个（古北市民中心）真的很方便。现在年轻人都需要上班，没时间照顾老人和小孩。在这里他们的安全、教育都有保障，社区里有这种地方还挺好的。”

沙特阿卜杜拉阿齐兹大学毕业生王索丽看着教室里学习绘画的老人感叹：“老年人在这里可以交朋友，一起练书法、上课、学习，真的很好。”虽然第一次来中国，但她表示通过此次活动看到普通人的日常生活，对中国的了解更深入了。

回望历史 读懂中共“伟大的开端”

对外国朋友来说，参观中共一大纪念馆是了解中国共产党历史最直观、最生动的方式。站在一件件中国革命文物前，“星星之火”的故事打动着明竺。作为全球化智库研究员，她虽然深谙中国共产党走过的百年历程，但再一次回望中国共产党建党史，她依旧心潮澎湃。

“中共一大会址作为中国共产党的发源地，承载着革命先辈们的奋斗和牺牲。参观中共一大纪念馆可以让外国人身临其境地感受中国革命的壮阔历史，对中国人民的奋斗精神和革命精神产生深刻的感悟。”明竺说：“中国革命先辈做出了无数牺牲和奋斗，这种精神代代相传，今天的中国人也依旧在为他们后代的幸福生活奋斗。”

撒普尔说：“中国共产党第一次全国代表大会在艰难曲折中召开。他们克服了各种困难、挑战，太不容易了。”他还表示展馆内生动的影片让他对这段历史有了更直观的理解。

同样对中国历史很感兴趣的马耳他玛格丽特中学“中国角”的学生艾登·斯肯布里用他的相机记录着中国时代变迁的珍贵记忆，虽然之前对这段历史并不熟知，但通过这次参访，他有了深刻的认识。

“一带一路”十周年 以心相交成其久远

今年是中国提出“一带一路”倡议十周年。十年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转变为现实。

孟加拉国Channel24电视频道主持人伊斯拉特·阿敏在上海市杨浦滨江接受采访。人民网记者 张荣摄

站在黄浦江畔，孟加拉国Channel24电视频道主持人伊斯拉特·阿敏说：“‘一带一路’倡议促进了交通、能源、通信等领域的基础设施建设，也促进了文化交流，是不同国家人民之间的情感、思想和智慧的交流。”她还表示，“一带一路”建设为民心相通提供了精神支撑。

巴布亚新几内亚乒乓球国家队队员杰弗瑞·罗伊接受采访。人民网 彭昱凯摄

通过“一带一路”文化交流获益的还有来自太平洋岛国的青年杰弗瑞·罗伊。作为巴布亚新几内亚乒乓球国家队队员，他很感谢“一带一路”倡议，“通过这一重要倡议，巴布亚新几内亚和中国在各方面的合作不断加深，例如，我的乒乓球事业也得益于此。中国会派遣专业教练到巴布亚新几内亚提供乒乓球的技术指导和培训，我也有机会来到中国参加乒乓球集训等。希望未来巴布亚新几内亚和中国两国的友谊持续深化，未来在我的领域看到更多的‘可能性’。”

(责编：于洋、杨牧)