新华社巴黎10月11日电（记者刘芳）法国议会11日通过“绿色产业法案”，旨在加快实现该国的再工业化，促进生态转型，同时应对美国《通胀削减法案》对欧洲工业的挑战。

法国参议院当天发布公告说，该法案的一项重要内容是加快在法国建立符合生态转型目标的工厂，并促进相关融资。法案提出改革环境许可审查和公众咨询程序，以加快行政审批，并为“涉及国家重大利益的工业项目”设立特殊程序以加快其实施。

该法案内容还涉及工业用地、绿色产业项目融资、绿色产业税收抵免等。法国政府计划2023年至2027年投资10亿欧元用于开发工业用地，并通过绿色产业税收抵免措施，到2030年为法国带来230亿欧元投资。

法国经济、财政及工业、数字主权部长勒梅尔此前表示，该法案将使法国成为未来欧洲绿色工业领导者和绿色技术孵化地。

“绿色产业法案”由法国经济、财政及工业、数字主权部牵头起草，于今年7月提交议会审议。本月9日，该法案经国民议会和参议院联席会议讨论通过，10日、11日分别在议会两院通过。

据法国政府统计，过去50年，工业占法国国内生产总值比重从22%降至11%。近年来，法国开始扭转去工业化趋势。但自欧洲遭遇能源危机以来，法国再工业化进程严重受挫。尤其是去年美国出台包含大量产业补贴措施的《通胀削减法案》，更刺激法国采取进一步措施加速推进再工业化。

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