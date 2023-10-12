新华社洛杉矶10月11日电（记者谭晶晶）美国航天局11日公布的从小行星贝努上采集的样本初步分析结果显示，该小行星上存在碳和水的证据。这表明，这些岩石样本中可能存在生命构成元素。

美国首个小行星采样探测器奥西里斯-REx在小行星贝努上采集的样本于9月24日随样本舱回到地球。这是美国首个小行星样本返回任务。小行星贝努的岩石、尘埃等样本有助于科学家了解行星形成及地球生命起源。

美航天局表示，贝努样本中发现的碳含量比预期还高，仍需进一步研究来确认所发现的碳化合物的性质。未来几十年的研究将揭开贝努小行星的岩石和尘埃中蕴含的秘密，从而帮助了解太阳系如何形成、地球上的生命如何孕育，以及需要采取哪些措施避免小行星撞击地球。

美航天局局长比尔·纳尔逊表示，贝努小行星样本是迄今返回地球的最大的富含碳元素的小行星样本，将帮助科学家们研究地球生命起源。奥西里斯-REx等探测任务还将增进对可能威胁地球的小行星的了解。

据美航天局介绍，贝努小行星有45亿年历史，蕴含源自太阳系早期的物质。返回地球的样本重约250克，是奥西里斯-REx探测器利用机械臂于2020年10月20日在该小行星表面采集的。

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