★ 卷首语 ★

今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年一路走来，“一带一路”倡议始终不忘初心、不惧风雨、披荆斩棘，从愿景走向现实，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“合作丰碑”，成为深受欢迎的国际公共产品和的国际合作平台。

倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。近期，来自70个发展中国家的80多名记者来华，采访“一带一路”项目的中方承建机构和参与人员，用一篇篇现场报道现身说法，生动讲述共建“一带一路”的真实故事。

日前，2023中国国际智能产业博览会和2023中国-拉美和加勒比国家数字技术合作论坛在重庆成功举办，拉美多国记者专程赴渝采访。本篇为尼加拉瓜电视4台记者诺埃里亚·阿劳兹对有关活动的报道摘要。

▲ 记者在智博会体验中国新能源汽车

在2023中国国际智能产业博览会上，数字经济、人工智能、智慧城市、5G通信成为中国开展国际合作的关键词。世界各国对“一带一路”数字化的高速发展有目共睹，“数字丝绸之路”增长潜能巨大，与中国开展数字技术合作、共享数字化转型经验，能够促进拉美地区的创新和发展。

▲ 记者参加中拉数字技术合作论坛

同期，2023中国-拉美和加勒比国家数字技术合作论坛成功举办。工业和信息化部副部长张云明在致辞中表示，中拉要以共建“一带一路”为契机，加快双方技术和产业优势互补，持续推动新型基础设施建设和信息资源共建共享，深化数字化技术人才培养，拓展中拉数字技术合作的广度和深度。

拉美和加勒比各国政要积极回应，纷纷强调进一步深化中拉数字技术合作的重要性。阿根廷科技创新部部长丹尼尔·菲尔穆斯表示，对华合作至关重要，阿根廷期待与中国加强科技领域合作。乌拉圭工业、能源和矿业部长奥马尔·帕加尼尼表示，乌拉圭有着在生产、科技领域加强对华合作的强烈意愿。尼加拉瓜驻华使馆公使衔参赞拉米罗·克鲁斯指出，加强尼中数字技术合作对促进尼加拉瓜经济发展具有重要意义。

中拉数字技术合作论坛的召开标志着双方技术领域合作再次迈出重要一步。未来，数字化创新将进一步为中拉各领域务实合作赋能，惠及各方的数字经贸合作，也将进一步推动实现中拉互利共赢，为构建中拉命运共同体注入新的活力。

▲ 记者报道截图

“一带一路”小知识

2017年，习近平主席正式提出建设“数字丝绸之路”，推动数字互联互通成为21世纪“一带一路”的重要方向。2023中国国际智能产业博览会聚焦“智汇八方、博采众长”主题、“智能网联新能源汽车”和数字中国等年度主旨，展示了2000多个先进技术、创新产品、高精尖成果和850余个智慧应用场景，举办了19场专业论坛。2023中国-拉美和加勒比国家数字技术合作论坛以“把握数字技术新机遇，激发中拉合作新动能”为主题，旨在持续深化中拉数字技术合作，共建“数字丝绸之路”。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)