10月11日，加沙城的建筑遭以色列空袭后升起浓烟。 新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

据以色列军方和巴勒斯坦卫生部11日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成双方约2200人死亡，另有超8000人受伤。与此同时，以色列宣布组建紧急政府应对战时事务。美国总统约瑟夫·拜登说，白宫正迅速向以提供弹药和导弹拦截系统等额外安全援助，请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

巴以双方死伤逾万

加沙唯一发电厂燃料耗尽

以色列军方当天表示，新一轮冲突共造成至少1200名以色列人死亡，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已向以色列发射约4500枚火箭弹。另据以媒体消息，已有约2900名以色列人在冲突中受伤，约150人被哈马斯俘虏。

巴勒斯坦卫生部当天说，以色列已在加沙地带和约旦河西岸打死1078名巴勒斯坦人，另有5314人受伤。

新华社在加沙地带的记者11日看到，当地损失非常惨重，到处都是废墟。加沙地带电力部门称，在以色列的轰炸和围困下，加沙地带唯一的发电厂在燃料耗尽后于11日关闭。

10月11日，在加沙城，一名男孩走过以色列空袭炸毁的建筑废墟。 新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以宣布组建紧急政府应对战时事务

以色列总理内塔尼亚胡与反对党国家团结党领导人甘茨11日发表联合声明，宣布组建紧急政府，以应对战时事务。

声明说，内塔尼亚胡将与前国防部长甘茨以及现任国防部长加兰特共同组成紧急政府，并为反对党“拥有未来”党领导人、前总理拉皮德留有职位。但拉皮德目前还没有正式同意加入。

黎巴嫩真主党与以军继续交火

黎巴嫩真主党11日向以色列境内目标发射导弹，称这是对以军此前袭击的“坚定回击”。以军随后对黎巴嫩境内真主党目标实施打击。

真主党11日发表声明说，该组织向以色列境内一处目标发射制导导弹，以报复以军袭击。真主党警告，会对以色列“针对黎巴嫩及其人民”的袭击予以断然回击。

以军证实当天受到反坦克导弹攻击，称随后袭击了黎巴嫩南部一个真主党的观察哨所。另外，以军还炮击了“导弹发射的那片区域”。

这是10月11日在以色列阿什凯隆拍摄的遭加沙火箭弹袭击的围墙。 新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

美国正迅速援以

美国国务院发言人马修·米勒10日在记者会上宣布，美国国务卿安东尼·布林肯将于11日启程前往以色列，就当前局势与以方展开沟通与讨论。

美国总统拜登10日在白宫发表讲话确认，新一轮巴以冲突爆发以来，已有至少14名美国公民在冲突中丧生，被哈马斯武装人员扣押的人质中有美国公民。

拜登说，白宫正迅速向以提供弹药和导弹拦截系统等额外安全援助，他敦促美国国会采取紧急行动批准资金，满足包括以列在内美国“关键伙伴”的安全需求。

塞浦路斯、约旦等国启动措施保护平民

塞浦路斯外交部10日发表声明说，启动行动计划，将为从以色列撤离人员和准备取道塞浦路斯返回的外国人提供便利，包括提供临时住所等帮助。塞浦路斯两个国际机场的运营商发言人表示，除平时每日10趟航班外，10日已增加30余趟往返以色列特拉维夫的航班。

约旦王宫10日发表声明说，在与埃及充分协调的前提下，约旦国王阿卜杜拉二世已指示相关人员，经埃及与加沙地带的过境点，向加沙提供医疗和人道主义援助。（综合新华社驻外记者报道；编辑：袁原、徐晓蕾、闫珺岩）

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