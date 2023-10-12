新华社巴黎10月11日电（记者张百慧 孙鑫晶）世界中医药日庆祝活动11日在法国巴黎中国文化中心举行。百余名中外医学领域专家学者和从业人员通过线下和线上形式展开交流对话。

这次活动以“汇聚中西医，共促中法人民健康——健康与中医康养”为主题，由巴黎中国文化中心和中国-法国中医药中心联合举办。活动进行了网络同步直播，现场举行了讲座、研讨、养生实践、中医药产品和文创展示等活动。

中国驻法国大使馆公使陈力在开幕式上致辞说，中国政府高度重视中医药事业发展，鼓励中医药走向世界，支持中医药和西医相互补充、协调发展。中医药已传播至196个国家和地区，中国已与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订中医药合作协议，建设30个中医药海外中心，中医药内容已纳入16个中国对外签署的自贸协定。

巴黎中国文化中心主任刘红革表示，中医药学是中国古代科学的瑰宝，“以人为本、悬壶济世”是中国优秀传统文化的重要体现。中医药的科学价值和文化魅力被越来越多的法国公众关注。

开幕式后，多名中外专家举办学术讲座，介绍各自的研究成果，分享前沿的医学研究进展。现场嘉宾还参与了健康养生、日常锻炼和人体常见疾病等方面的健康咨询和中医义诊。此外，中医药医疗、药食同源与中医药文创产品的展陈吸引了众多关注，太极拳、八段锦演练与互动则让不少观众亲身体验了一次“中式养生”。

2018年11月，在意大利罗马举办的第15届世界中医药大会决定将每年的10月11日确立为世界中医药日。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)