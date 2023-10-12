人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻孟加拉国使馆向孟医院捐赠登革热抗疫物资

2023年10月12日08:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社达卡10月11日电（记者孙楠）中国驻孟加拉国大使馆11日向孟埃纳姆医学院附属医院捐赠登革热抗疫物资，助力孟方抗击登革热疫情。

　　中国驻孟加拉国大使姚文当天在捐赠物资交接仪式上表示，两国政府相关部门正加紧落实中方向孟援助抗疫医疗物资的行动。中国驻孟使馆愿尽己所能，先行援助一批登革热检测试剂盒，以解孟方燃眉之急。中方将继续密切关注孟疫情发展，助力孟政府和人民早日战胜疫情。

　　孟灾害管理和救助国务部长兼医院董事局主席拉赫曼表示，孟政府和人民正在同心协力抗击史上最严峻的登革热疫情，中国政府和使馆在关键时刻为孟提供了急需的抗疫物资。中国是孟加拉国的真正朋友，孟加拉国很幸运有中国这样的战略合作伙伴。

　　据孟卫生服务总局当天发布的数据，今年以来该国累计报告登革热死亡病例1122例，确诊病例231204例。世卫组织总干事谭德塞此前表示，孟加拉国暴发该国有记录以来最严重的登革热疫情。

　　登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部