新华社达卡10月11日电（记者孙楠）中国驻孟加拉国大使馆11日向孟埃纳姆医学院附属医院捐赠登革热抗疫物资，助力孟方抗击登革热疫情。

中国驻孟加拉国大使姚文当天在捐赠物资交接仪式上表示，两国政府相关部门正加紧落实中方向孟援助抗疫医疗物资的行动。中国驻孟使馆愿尽己所能，先行援助一批登革热检测试剂盒，以解孟方燃眉之急。中方将继续密切关注孟疫情发展，助力孟政府和人民早日战胜疫情。

孟灾害管理和救助国务部长兼医院董事局主席拉赫曼表示，孟政府和人民正在同心协力抗击史上最严峻的登革热疫情，中国政府和使馆在关键时刻为孟提供了急需的抗疫物资。中国是孟加拉国的真正朋友，孟加拉国很幸运有中国这样的战略合作伙伴。

据孟卫生服务总局当天发布的数据，今年以来该国累计报告登革热死亡病例1122例，确诊病例231204例。世卫组织总干事谭德塞此前表示，孟加拉国暴发该国有记录以来最严重的登革热疫情。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

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