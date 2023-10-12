新华社尼科西亚10月10日电（记者温新年 郭明芳）第八届塞浦路斯尼科西亚图书节及中国主宾国活动近日圆满落幕，中方举办的一系列文化活动以及中国图书展区给来访者留下难忘的印象。

本次主宾国活动期间，中方精心展示1000多种精品出版物，重点展销《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷等习近平主席著作中外文版。贴近书展“人与自然和谐共生”主题，中方着力推介《习近平生态文明思想学习纲要》等图书。书展期间，中国代表团还举办了一系列丰富多彩的活动，如“中国历代绘画大系”展、中塞文明交流论坛、《复兴文库》赠书仪式等。

塞浦路斯第二大党劳动人民进步党政治局委员赫里桑索斯·阿索斯·乔治乌说，他在习近平著作中读到有关人与自然和谐共处的内容，感到“很兴奋，因为这是关乎全人类的根本问题”。中国通过和平与互利共赢政策实现了经济发展。现代“丝绸之路”给世界很多国家带来了经济增长、投资、就业等发展机遇。一些第三世界国家在发展模式和基础设施改善等方面都可以从中国获益。

图书节主办方、普罗米修斯研究所董事会主席迈内劳斯·迈内劳说：“在今年的图书节中，中国展区为参观者提供了了解中国文学的机会。我们将以此为起点，进一步扩展和丰富这种合作。”

塞浦路斯文化副部部长瓦西莉基·卡西安尼杜表示，她对中国作为本届尼科西亚图书节主宾国感到高兴，尼科西亚图书节对促进文学、知识交流和培养塞浦路斯各年龄层民众对阅读的浓厚兴趣发挥着重要作用。

塞浦路斯议长迪米特里乌在参加“中国历代绘画大系”展启动仪式时表示，展览凸显了丰富的中国传统文化遗产。这些遗产扎根于人性，产生于自然。塞中两国关系超越政治和经济，根植于双方对彼此深厚历史和文化传统的赞赏。

参展的中国出版商也收获颇丰。北京出版集团董事长张爱军透露，该集团在图书节期间与塞浦路斯阿米达出版社达成路遥的作品《人生》希腊语版权合作成果，是集团与塞浦路斯出版界首次合作，也是集团首部希腊语成果，具有突破性意义。

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