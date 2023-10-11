新华社北京10月11日电 综合新华社驻外记者报道：据以色列军方和巴勒斯坦卫生部11日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成双方约2200人死亡，另有超8000人受伤。与此同时，中东国家继续呼吁巴以停火止战，恢复和平，塞浦路斯、约旦等国开始为保护双方平民采取积极行动。

以色列军方当天表示，新一轮冲突共造成至少1200名以色列人死亡，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已向以色列发射约4500枚火箭弹。另据以媒体消息，已有约2900名以色列人在冲突中受伤，约150人被哈马斯俘虏。

巴勒斯坦卫生部当天说，以色列已在加沙地带和约旦河西岸打死1078名巴勒斯坦人，另有5314人受伤。另据多家巴勒斯坦媒体报道，以色列军队11日凌晨空袭加沙南部城市汗尤尼斯，造成哈马斯军事指挥官穆罕默德·戴夫的三名亲属遇难。

美国总统拜登10日在白宫发表讲话确认，新一轮巴以冲突爆发以来，已有至少14名美国公民在冲突中丧生，被哈马斯武装人员扣押的人质中有美国公民。拜登说，白宫正迅速向以提供弹药和导弹拦截系统等额外安全援助，他敦促美国国会采取紧急行动批准资金，满足包括以色列在内美国“关键伙伴”的安全需求。

美国国务院发言人马修·米勒当天在记者会上宣布，美国国务卿布林肯将于11日启程前往以色列，就当前局势与以方展开沟通与讨论。

法国外交部10日发表新闻公报称，截至10日，已有至少8名法国侨民在巴以冲突中丧生，另有20人失踪。

埃及官方中东通讯社报道，埃及总统塞西10日表示，巴以冲突升级是非常危险的，其后果可能会影响地区安全与稳定。报道援引塞西的话说，埃及正在与各方加强接触，以制止本轮军事冲突，保护巴以双方平民。

据沙特媒体报道，沙特国王萨勒曼10日主持召开内阁会议。会议强调沙特将与国际和地区相关各方合作，以缓和加沙紧张局势，防止地区出现进一步动荡，并支持巴勒斯坦人民实现其合法权利和长久和平。

塞浦路斯外交部10日发表声明称，塞浦路斯启动行动计划，以应对巴以冲突造成大量撤离以色列人员进入塞浦路斯的状况。声明说，塞浦路斯将为从以色列撤离人员和准备取道塞浦路斯返回的外国人提供便利，包括提供临时住所等帮助。与此同时，塞浦路斯两个国际机场的运营商发言人表示，除平时每日10趟航班外，10日已增加30余趟往返以色列特拉维夫的航班。

约旦王宫10日发表声明说，在与埃及充分协调的前提下，约旦国王阿卜杜拉二世已指示相关人员，经埃及与加沙地带的过境点，向加沙提供医疗和人道主义援助。

此外，约旦武装部队10日否认了有关美国军队利用约旦军事基地向以色列运送物资的消息。约旦佩特拉通讯社当日援引军方消息说，日前有关一架美国军机从约旦军事基地起飞的说法没有事实根据，相关飞机实则为一架客机，并在过境约旦前根据空中交通管理的相关规定申办了过境许可并被予以批准。军方消息称，这些不实指控是对约旦支持巴勒斯坦正义事业坚定立场的抹黑。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗最高领袖哈梅内伊10日在伊朗伊斯兰共和国武装部队学员毕业典礼上发表讲话时驳斥了伊朗是哈马斯对以军事行动的“幕后黑手”的“荒谬”说法。此前，伊朗总统莱希9日表示，伊朗支持巴勒斯坦民族的正当合法防御，“犹太复国主义政权”及其盟友应对危害地区国家安全的行为负全责。

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