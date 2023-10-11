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《中国》（韩文）创刊十五周年纪念活动在首尔举行

2023年10月11日21:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔10月11日电 （记者张悦）11日，“近邻互通、文明互鉴”中韩关系研讨会暨《中国》（韩文）创刊十五周年纪念活动在首尔举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国前驻华大使权丙铉、韩中友好联合总会会长禹守根等中韩嘉宾、主办单位代表和韩国各界友好人士等50余人出席。中国外文局副局长兼总编辑高岸明为活动发来视频致辞。

10月11日，《中国》（韩文）创刊十五周年纪念活动在首尔举行。韩中友好联合总会供图

10月11日，《中国》（韩文）创刊十五周年纪念活动在首尔举行。韩中友好联合总会供图

邢海明表示，15年来，《中国》（韩文）始终秉持创刊初心，用图片和文字记录着中国社会的发展，展现日新月异的中国面貌，让韩国民众近距离感受一个真实、多元的中国，也为促进两国民众间的理解和友谊发挥着窗口和桥梁作用。中方会继续为保障服务两国人员往来作出努力，也希望大家有空多到中国走走看看，感受杂志中所描绘的大美中国。

高岸明表示，《中国》（韩文）作为中国面向韩国的唯一国家级月刊，15年来，围绕国际热点、聚焦中韩关切，介绍当代中国的发展样貌，将客观、真实、立体、多元的中国信息送到了韩国读者身边，为中韩人民架起了沟通之桥。今后将继续讲好中韩交往故事，续写睦邻友好新篇章。

权丙铉表示，本次活动对韩中关系的未来发展具有重要意义，希望大家可以持之以恒地为韩中两国光明的未来共同努力。

禹守根表示，希望在座各位有识之士能共谋良策，开拓韩中关系发展前路。

研讨会上，来自韩国世宗大学、韩中法学会、韩国仁荷大学、韩中经济文化交流中心等智库机构的专家学者们就中韩关系现状和未来发展方向深入研讨，为两国关系发展建言献策。

(责编：崔译戈、刘慧)

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