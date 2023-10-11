新华社北京10月11日电（记者成欣、袁帅）外交部发言人汪文斌11日表示，中秋国庆假期消费盛况反映出中国经济广阔市场前景和巨大内需潜力，中国经济运行将持续好转，继续为世界经济发展提供重要支撑，为各国共同发展繁荣提供更多机遇。

当日例行记者会上，有记者问：中秋国庆假日期间，中国境内外旅游业恢复势头强劲，消费数据持续攀升。不少外媒认为，中国旅游热度再创新高，彰显了中国经济和消费市场的活力。发言人对此有何评论？

汪文斌说，中秋国庆假期，中国百姓出游消费热情高涨，“流动的中国”再次印证中国经济韧性强、潜力大、活力足。数据显示，中秋国庆假期8天，中国国内旅游出游人次和国内旅游收入同比大幅增长，按可比口径较2019年也分别增长4.1%和1.5%。假期期间，相关电商平台的全国服务零售日均消费较2019年同期增长153%。全国铁路国庆黄金周累计发送旅客1.95亿人次，单日旅客发送量创历史新高，历史上首次突破2000万人次。

“中秋国庆假日经济交出亮眼成绩单，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。”汪文斌说，近期，摩根大通、高盛、花旗银行、德意志银行、澳新银行等国际金融机构纷纷将今年中国经济增长预期上调到5%至5.5%之间。联合国贸易和发展会议报告预测，今年中国将继续是全球经济增长的主要贡献者。

“中国是全球第二大消费市场和最具潜力的大市场。中秋国庆假期的消费盛况，就是中国经济大海之上的一朵浪花，反映的是中国经济如大海般广阔的市场前景和巨大的内需潜力。”汪文斌说，随着宏观经济政策效应持续显现，中国消费潜力将进一步得到释放，中国经济运行将持续好转,继续为世界经济发展提供重要支撑，为各国共同发展繁荣提供更多机遇。

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