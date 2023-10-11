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“一带一路”高峰论坛丨凝聚起推动世界共同繁荣进步的强大合力——国际社会高度评价共建“一带一路”重大实践

2023年10月11日20:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月11日电 题：凝聚起推动世界共同繁荣进步的强大合力——国际社会高度评价共建“一带一路”重大实践

　　新华社记者

　　共建“一带一路”走过10年，激发了150多个国家实现梦想的热情，给世界带来引人注目的深刻变化。

　　国务院新闻办公室10日发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，揭示这一重要倡议的“成功密码”。国际社会认为，共建“一带一路”为世界经济增长开辟新空间，为完善全球治理拓展新实践，为增进民生福祉作出新贡献，期待见证共建国家不断凝聚强大合力，推进高质量共建“一带一路”行稳致远，携手铺就更加宽广的共同发展繁荣之路。

　　深刻改变世界的全球公共产品

　　白皮书说，共建“一带一路”围绕互联互通，以基础设施“硬联通”为重要方向，以规则标准“软联通”为重要支撑，以共建国家人民“心联通”为重要基础，不断深化政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，不断拓展合作领域，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。

　　“共建‘一带一路’倡议的本质和目的，就是促进共同发展、实现共同繁荣，”哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫说，“正如共建‘一带一路’倡议与哈萨克斯坦‘光明之路’新经济政策实现的有效对接那样，10年来，许多共建国家将本国经济发展计划同共建‘一带一路’对接，给国家发展、地区繁荣带来实实在在的好处。”

　　位于中南半岛的柬埔寨曾是古代海上丝绸之路的重要一站。而今，共建“一带一路”推动了柬埔寨基础设施的重大转型。“10年来，共建‘一带一路’给柬基础设施建设、经济发展和转型注入了强劲动力。”柬埔寨皇家科学院政策分析师森桑说，并以西哈努克港经济特区项目为例指出，共建“一带一路”使柬埔寨成为东盟贸易和互联互通的关键枢纽，“显著改善柬埔寨与东盟地区的连通性，促进了贸易和吸引外国直接投资，创造了就业机会，推动柬埔寨经济增长”。

　　提起共建“一带一路”，波兰议会波中友好小组前主席彼得·加齐诺夫斯基首先想到的就是中欧班列。这一共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌已通达欧洲25个国家的200多个城市。“中欧班列对加强欧中互联互通、促进贸易往来发挥了重要作用。”加齐诺夫斯基说，中欧班列有利于稳定国际产业链供应链，不仅对波兰本国交通等基础设施发展产生积极影响，也为其他沿线国家带来实实在在的利益。

　　“共建‘一带一路’倡议非常重视民心相通，并将其视为社会根基。”巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫对共建“一带一路”在人才培养、人文交流领域取得的成效予以高度评价。“中国与共建国家共同创建人文合作交流平台，分享文化、科技、教育经验与成果，在农业、传统医学、艺术等众多领域相互学习，有助于促进国家间的包容与和谐。”

　　在泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪看来，共建“一带一路”倡议用10年时间“深刻改变了世界”。“作为国际社会普遍欢迎的全球公共产品，共建‘一带一路’是构建人类命运共同体的重大实践，促进了共建国家全方位多领域的互联互通，为各国带来新的发展思路与机遇。”威伦认为，中国坚持开放包容，推动投融资便利化，让发展中国家能够获得发展所需帮助，“这是看得见、摸得着的互利共赢”。

　　为世界带来更多确定性和稳定性

　　白皮书说，10年来，共建“一带一路”取得显著成效，开辟了世界经济增长的新空间，搭建了国际贸易和投资的新平台，提升了有关国家的发展能力和民生福祉，为完善全球治理体系拓展了新实践，为变乱交织的世界带来更多确定性和稳定性。共建“一带一路”，既发展了中国，也造福了世界。

　　尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱说，发展是解决尼日利亚乃至整个非洲诸多问题的“金钥匙”。“共建‘一带一路’倡议给尼日利亚带来了拉各斯-伊巴丹铁路、莱基深水港等重要基础设施，增进了民生福祉，为这个非洲人口最多的国家解决贫困、犯罪、失业等诸多社会问题打下物质基础，有利于国家和地区稳定。”

　　截至2023年6月，已有52个非洲国家以及非盟委员会同中国签署共建“一带一路”合作文件，非洲成为参与“一带一路”倡议最重要的大陆之一。奥努纳伊朱说，共建“一带一路”倡议符合非洲国家的客观需要，有助于解决实际问题，因此受到广泛欢迎与响应。

　　作为共建“一带一路”的重要先行先试项目，中巴经济走廊启动10年来，帮助巴基斯坦解决许多发展问题。“累计创造20多万个就业岗位，超过100家巴基斯坦中小企业直接或间接受益，为数以万计的巴基斯坦青年员工提供职业技术培训机会。”巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈表示，不仅巴基斯坦从中受益，共建“一带一路”倡议致力于弘扬合作精神，正在帮助世界尤其是发展中国家解决贫困、粮食安全问题等困难。

　　10年来，共建“一带一路”助力乌兹别克斯坦等中亚国家从“陆锁国”变成“陆联国”，获得巨大发展机遇。乌兹别克斯坦政治分析人士库尔班诺夫认为，共建“一带一路”秉承共商共建共享原则，“对于发展中国家开展合作非常具有吸引力，也因此得到共建国家支持”。在当前全球治理面临严峻挑战的背景下，共建“一带一路”倡议为推动全球合作提供范本，对于完善全球治理体系具有积极作用。

　　“共建‘一带一路’倡议是中国提出的，但由此产生的巨大效益由全球共享。”印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，共建“一带一路”践行真正的多边主义，为全球特别是发展中国家带来切实利益，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，获得国际社会支持与认可。

　　文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。阿根廷国立基尔梅斯大学教授、中国问题专家弗朗西斯科·塔亚纳表示，在当今这个存在激烈地缘政治竞争和局部冲突的世界里，共建“一带一路”倡议促进人文交流的重要性得到进一步凸显。“文明之间的对话、人民之间的交流能够促进不同文明之间更高水平的理解，有助于建设一个真正造福各国人民的世界。”

　　携手铺就更宽广的发展繁荣之路

　　白皮书说，10年来的实践充分证明，共建“一带一路”顺潮流、得民心、惠民生、利天下，是各国共同走向现代化之路，也是人类通向美好未来的希望之路，具有强劲的韧性、旺盛的生命力和广阔的发展前景。

　　从10年来中国同俄罗斯等亚欧地区国家的务实合作中，俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部项目主管奥列格·巴拉巴诺夫发现，共建“一带一路”倡议促进经贸联系和人文交流更加紧密，帮助将广阔的亚欧大陆更加有效地联通，这对整个地区的发展具有重要价值。

　　匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特曾任匈牙利驻上海总领事，他在2022年出版了研究共建“一带一路”倡议的专著。他表示，共建“一带一路”着眼于全人类，是和平、繁荣之路。“随着共建‘一带一路’合作不断深入推进，我们希望高铁等中国先进技术能被推广到更多国家，造福世界人民”。

　　阿拉伯议会议长欧舒米说，中国在共建“一带一路”合作框架下同众多阿拉伯国家开展大型项目合作。“一带一路”倡议在共建国家间建立了互利共赢的伙伴关系，这有助于解决各国面临的问题。欧舒米指出，中国近年来提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议受到绝大多数国家欢迎，这些倡议产生的积极影响让国际社会受益。

　　从振兴一省经济的方久尼大桥，到促进文化发展的黑人文明博物馆，再到保护儿童健康的迪亚姆尼亚久儿童医院，塞内加尔中国问题专家阿马杜·迪奥普得出这样的结论：共建“一带一路”重大实践促进了包括塞内加尔在内的非洲国家的经济社会发展。他相信，共建“一带一路”倡议蕴含巨大潜力，将推动世界各国加强合作与共同发展，使共建国家实现真正的互利共赢，共同迈向更加繁荣和稳定的未来。

　　走过10年，共建“一带一路”倡议从新的历史起点再出发，更多国家期待通过参与这一倡议打开发展机遇之窗，巴西就是其中之一。巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略说，巴西政府、议会和地方正积极探讨“一带一路”倡议与巴西“再工业化”进程的对接点，着手从金融、数字化经济、人员交流、文化互通等多个领域开展实践，以期推动巴中两个发展中大国的交往不断深化，为全球发展中国家共谋增进福祉作出新的贡献。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：常天童、王雅楠、王昭）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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