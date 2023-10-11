新华社阿富汗津达詹10月11日电 现场直击：“不知道自己能不能熬过这个冬天”——阿富汗地震重灾区见闻

新华社记者赵家淞

强震持续了约15秒，桌上的电脑等物品都被甩到地上。酒店电梯暂停运行，住客从应急出口奔下楼，在酒店工作人员引导下前往空地……11日，记者正在阿富汗西北部赫拉特省首府赫拉特市的一个酒店内工作，亲历了7日连续地震后震级最强的一次余震。

据美国地质调查局地震信息网消息，赫拉特省11日发生6.3级地震，震源深度10公里。余震发生半小时后，记者所在街区救护车鸣笛声不断。当地居民说，一座距离赫拉特省津达詹区奈卜拉菲村不远的村子在当天的强余震中遭遇了严重毁坏。

本月7日，阿富汗西北部先后发生两次6.2级地震，已导致2400余人丧生。此后，震中所在地赫拉特省余震不断。

在赫拉特市，记者看到公路绿化带、街边与公园里支起了一个个简易帐篷，人们席地而睡。余震不断加剧了人们的不安。当地居民提醒记者不要睡在室内，“几乎所有人都住在了外面，没有人敢留在室内”。

奈卜拉菲村是受7日地震影响最严重的村庄之一。地震造成全村300栋房屋悉数垮塌，800余名村民丧生。新华社记者在采访时看到，现场遍地颓垣败瓦、一片狼藉，人们争分夺秒地从废墟中寻找幸存者或遇难者遗体。

虽然救援“黄金72小时”已过，但搜救工作仍在进行。救援设备有限，其他村的居民纷纷施以援手。一台挖掘机、几十把铁锹、数百双手……一道道“人墙”伫立在废墟上，空气中满是飞扬的尘土，救援人员和村民的眼中布满血丝。他们的喉咙已经沙哑，双手磨出了一个个血泡。

正参与救援工作的村民伊斯梅尔告诉记者，他常年在伊朗工作，地震发生后，他立刻赶回村子，但他的妻子和孩子都被埋在废墟下，永远离开了他。

“大部分遇难者是儿童、妇女和老人，我们从一栋房屋的废墟中搬出10具遗体，从另一栋搬出11具。”奈卜拉菲村村长老哈吉·穆罕默德·伊斯梅尔说。

地震发生时，村民穆罕默德·达乌德正在赫拉特市务工。他告诉记者：“我的亲戚中包括叔叔、表弟等45口人都在地震中丧生。”

在奈卜拉菲村，灾民们居住在临时搭建的帐篷里。这些帐篷很可能是他们接下来一段时间的家，但强劲的晚风与即将到来的降温给他们的生活带来巨大挑战。

记者在奈卜拉菲村通往赫拉特市的路上看到，一辆辆满载救援物资的车辆行驶在狭窄的土路上，对面的车辆自发为前往灾区的卡车和增援的挖掘机让路。

幸存村民告诉记者，在当地重建一座土坯房需要至少两个月时间。面对即将到来的寒冬，灾民们忧心忡忡。村民扎西德说：“我什么都没有了，不知道自己能不能熬过这个冬天。”

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