人民网雅加达10月11日电 （记者曹师韵）10月10日至11日，由印尼三一一大学孔子学院分别承办及主办的印尼孔子学院院长全国论坛和第二届三一一孔子学院国际会议在梭罗召开。本次会议以“秉承‘一带一路’精神，培养中文人才，架起中印尼文化沟通的桥梁”为主题，围绕促进多元化人才培养、跨文化交流和教育合作开展讨论。

会议邀请了来自印尼、中国、泰国、菲律宾、多哥、马里等国的300余名学者和行业代表参会，分享他们在国际中文教育、多元化人才培养和文化交流领域的经验见解。

10日上午，中国西华大学书记刘树根和三一一大学副校长尤努斯为论坛开幕发表致辞。来自华东师范大学的丁安琪教授和吴勇毅教授、南洋理工大学孔子学院的梁秉赋博士、红溪礼大学孔子学院的裴刚博士以及巴马科人文大学的贝尔库教授等多位专家发表主题演讲，探讨了国际中文教育人才培养和孔子学院在共建“一带一路”倡议中发挥的作用。

在11日下午举办的教育、文化、经济分论坛线上会议中，来自西华大学、三一一大学等的60余名师生代表进行了学术论文研讨，分享了他们对共建“一带一路”国家在中文教育、文化交流、科技金融、经贸关系等方面发展的研究。其中的优秀论文将在三一一大学孔子学院国际期刊《mandarinable》上发表，优秀的经济类论文将以会议论文集的形式出版。

与会者表示，此次会议是一次学习和交流的宝贵机会，推动了国际中文教育和文化交流的发展，促进了跨文化理解，为未来的中文教育工作者提供了知识和启发。

(责编：崔译戈、刘慧)