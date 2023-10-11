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巴以冲突当前　以色列接近成立紧急联合政府

2023年10月11日18:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月11日电 以色列总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团10日宣布，以色列执政联盟已同意与反对党组建紧急联合政府。

　　据路透社报道，巴以新一轮大规模冲突7日爆发后，以色列主要反对党领导人、前总理亚伊尔·拉皮德和前国防部长本尼·甘茨已原则性同意加入联合政府。

　　甘茨领导的国家团结党发言人对出现“好消息”表示乐观，认为国家团结党有望与内塔尼亚胡组建紧急联合政府。这名发言人拒绝披露双方谈判的条件。

　　内塔尼亚胡原定10日与甘茨会晤，后推迟至11日。

　　巴以新一轮冲突7日爆发后数小时，领导“拥有未来”党的拉皮德便公开表态，愿搁置政治分歧，与内塔尼亚胡建立紧急联合政府。接近拉皮德的知情人士10日告诉路透社，只要紧急联合政府“范围窄且专业”，该提议一直有效。

　　内塔尼亚胡2022年11月率利库德集团赢得以色列第25届议会选举，并于当年年底组建由6个右翼或极右翼政党组成的执政联盟。由于极右翼势力的加入，这届政府被媒体称为以色列“最右政府”。

　　执政联盟上台后强行推进司法改革，在以色列国内引发巨大争议。改革内容包括允许议会以简单多数否决最高法院决定、赋予政府在任命法官方面更大权力等。以国防部长约亚夫·加兰特今年3月25日呼吁暂停司法改革，次日遭内塔尼亚胡解除职务，随即引发新一波抗议浪潮和罢工。内塔尼亚胡被迫于4月10日撤销对加兰特的解职令。

　　围绕司法改革争议，执政联盟、“拥有未来”党和国家团结党等支持和反对改革的两派曾尝试达成折中方案。作为司法改革计划核心内容之一，以色列议会7月24日表决通过法案，剥夺最高法院以“不合理”为由驳回政府决策的权力。当地媒体当时报道说，政坛各方直到最后一刻仍在试图达成折中方案从而平息争议。

　　按法新社说法，内塔尼亚胡为弥合司法改革对国家造成的撕裂，先前呼吁组建“民族团结紧急政府”。而巴以新一轮冲突在一定程度上增进了以色列国内团结。

　　自2019年至2022年底，以色列先后举行5次议会选举。

　　2019年2月，拉皮德与甘茨结盟组建蓝白党。2019年4月，利库德集团赢得第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月第22届议会选举后，内塔尼亚胡和甘茨先后受权组阁，均以失败告终。

　　2020年3月第23届议会选举时，拉皮德停止与甘茨合作。甘茨同年5月与内塔尼亚胡组成联合政府。

　　2021年3月，以色列举行第24届议会选举。同年6月，议会通过拉皮德提出的组阁方案，统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特就任总理，终结了内塔尼亚胡连续12年的执政。

　　2022年6月，贝内特提前卸任总理并解散议会，时任外交部长、候任总理拉皮德出任看守总理。（海洋）

(责编：崔译戈、刘慧)

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