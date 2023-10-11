新华社北京10月11日电 美国国会众议院共和党人10日举行闭门会议，以确定接替3日遭罢免的凯文·麦卡锡出任众议长的人选。按多家媒体说法，共和党内部似乎难达共识。

据法新社报道，此次闭门会议持续两个小时。美国《纽约时报》报道，两名候选人、众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯和司法委员会主席吉姆·乔丹接受数十名共和党众议员提问。

《纽约时报》称，多名共和党人会后承认僵局持续，党内不同派系力挺不同候选人。这意味着定于11日上午举行的共和党内部表决可能持续较长时间，甚至不排除众议院数天内难以选定新议长的可能。

这是10月3日拍摄的美国华盛顿国会众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡的直播画面。新华社记者刘杰摄

按美联社说法，斯卡利斯和乔丹眼下在党内形成分票局面。两人正在积极拉票，可能在党内赢得过半数支持不难，但赢得议长选举需要他们中的一人获得几乎全体共和党人支持。

众议院435个议席中现有两席空缺，这意味着赢得议长选举需要217席。共和党阵营现掌控221席，民主党阵营控制212席。民主党已推举本党领袖哈基姆·杰弗里斯作议长候选人。

众议长选出前，众议院将维持“瘫痪”状态，无法推进立法议程。美国眼下的内外事务均亟待解决，包括援助以色列应对新一轮巴以冲突，以及推动联邦政府本财政年度拨款法案获批。

先前麦卡锡依靠民主党人支持推动生效的临时拨款法案只维持联邦政府开支至11月17日。

众议院外交委员会主席、共和党人迈克尔·麦考尔称，我们11日需要选出新议长，“全世界都在观望，他们正见证民主机能失调”。（海洋）

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