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普京见伊拉克总理谈能源合作、巴以冲突

2023年10月11日18:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月11日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京10日在莫斯科克里姆林宫会见到访的伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼。这是二人迄今首次面对面会谈。谈话内容主要涉及两国能源合作和巴以新一轮冲突。

　　根据克里姆林宫官网发布的消息，普京谈及俄伊能源合作时说，两国以稳定全球市场为目标、在欧佩克+框架下开展的能源合作“非常成功”。俄方目前在伊拉克投资总额达190亿美元，双方合作规模还将扩大。

　　路透社数据显示，俄罗斯石油公司多年前就在伊拉克投资，在石油生产和航运基础设施建设方面投入数以十亿计美元。俄罗斯卢克石油公司目前在伊南部西古尔纳-2油田的日产量约为48万桶，俄罗斯天然气工业石油公司则参与伊东部拜德拉等多地油田的开采。

　　伊拉克石油资源丰富，是石油输出国组织（欧佩克）成员国中仅次于沙特阿拉伯的第二大产油国。俄罗斯和沙特本月初把自愿削减石油产量措施延长至今年底，两国每日共减产130万桶。

　　谈及巴以冲突，普京敦促巴以双方把平民遭受的损害“减少到零”，他“点名批评”美国，指出“中东局势急剧升级”是美国中东政策失败的“鲜明例证”，美方试图“垄断”巴以和平进程，强行推行自身意图，而罔顾冲突当事方根本利益。

　　苏达尼则呼吁以方停止封锁加沙地带。他说，伊拉克因封锁和战争遭受巨大痛苦，因此伊方坚定支持通过对话寻求和平解决方案。

　　美国2003年发动伊拉克战争、推翻萨达姆·侯赛因政权，破坏伊拉克原有政治生态，教派、民族之间冲突激化。美国2011年底从伊拉克撤军，但以“反恐”为由至今仍在伊保留部分驻军。（王逸君）

(责编：崔译戈、刘慧)

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