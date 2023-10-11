——2023年10月7日

当天早晨，数百枚火箭弹由加沙地带射向以色列，以色列多地响起防空警报。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明，宣布对以色列采取新一轮军事行动，并表示目前已向以色列境内发射了至少5000枚火箭弹。

以军发言人当天称，多名巴武装人员进入以色列南部城镇，与以军发生冲突。

——2023年10月8日

黎巴嫩真主党称其军事组织向以色列占领的萨巴阿农场内以军阵地发射火箭弹和炮弹。以色列国防军同日发表声明说，以军炮兵在攻击黎巴嫩境内炮弹来袭区域。以色列政府新闻办公室在社交媒体上说，被挟持进入加沙地带的人质超过百名。

——2023年10月9日

当日午间，耶路撒冷响起防空警报，耶路撒冷再度遭到火箭弹袭击。

以色列国防部长加兰特9日说，他已指示以军“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带。以色列能源部长卡茨9日表示，他已下令切断以色列对加沙地带的供水。

以色列军方9日说，以军当天出动直升机对黎巴嫩南部部分地区实施空袭，以军部队打死多名从黎巴嫩越境进入以方区域的武装人员。

——2023年10月10日

以色列国防军发言人说，在以境内发现了1500具哈马斯武装人员的尸体。

以色列国防军10日下午发表声明说，以军飞机夜间分别对加沙地带哈马斯经济部长乔德·阿布·什马拉赫和哈马斯政治局高级成员扎查里亚·阿布·马马尔实施了打击。哈马斯消息人士10日证实，两名哈马斯高级官员当天被以色列军队空袭打死。

据以色列媒体和巴勒斯坦医疗机构10日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成超过1900人死亡。

(责编：崔译戈、刘慧)