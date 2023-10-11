新华社北京10月11日电（记者成欣、袁帅）中国在第78届联合国大会10日举行的投票选举中再次当选人权理事会成员国。外交部发言人汪文斌11日在回答有关提问时表示，中方将为推动国际人权事业健康发展作出更大贡献。

“10月10日，第78届联合国大会投票选举2024年度至2026年度人权理事会成员国，中国成功连任。这是中国第6次担任人权理事会成员国，中国是当选次数最多的国家之一。”汪文斌在例行记者会上说。

汪文斌表示，中国奉行以人民为中心的人权理念，坚持人民幸福生活是最大的人权，走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，人权事业取得历史性成就。中国连任人权理事会成员国，充分说明国际社会对中国人权事业发展成就和积极参与国际人权交流与合作的充分肯定、对中国在国际人权事业中发挥重要作用的高度认可。

“中方将以此次当选人权理事会成员国为契机，继续积极参与全球人权治理，同各国广泛开展人权交流与合作，为推动国际人权事业健康发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。”他说。

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