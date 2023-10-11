新华社北京10月11日电 土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安10日批评美国向地中海派航母打击群，重申土方愿意斡旋巴以新一轮冲突。

埃尔多安当天在土耳其首都安卡拉与到访的奥地利总理卡尔·内哈默举行联合记者会。埃尔多安在会上质问：“美国航母驶向以色列是要干嘛？他们为什么要来？航母周围的战舰和甲板上的飞机要干嘛？他们会打击加沙地带和周边地区，在那里展开大屠杀。”

巴勒斯坦和以色列7日爆发新一轮军事冲突后，美国国防部长劳埃德·奥斯汀8日宣布在东地中海部署“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群，另外将“迅速”向以色列提供弹药等更多援助。除航母外，打击群包括一艘“泰孔德罗加”级巡洋舰和4艘“阿利·伯克”级驱逐舰。另外，美军还增加在这一地区的战机，包括F-35、F-16、F-15和A-10。

2017年7月22日，在美国弗吉尼亚州诺福克海军基地，一架海军陆战队MV-22B鱼鹰旋翼机降落在“福特”号航母上。新华社记者殷博古摄

一名不愿公开姓名的美国官员10日告诉美联社，“福特”号航母已经抵达东地中海，如果以方要求，美军航母将向其提供空中支援或远程打击敌方。

奥斯汀10日说，一支小规模的美军特种作战部队正与以色列方面合作，执行策划和情报任务，“我们还有能力向这一地区快速部署其他资源”。

埃尔多安10日说，他正与地区国家领导人和其他国家领导人对话，商量斡旋巴以局势以及结束冲突的途径。“坦率讲，我非常忧虑，我认为这场冲突不会在一两周内结束，因此我们要继续推动实现和平。”

据土耳其总统府发表的声明，埃尔多安分别与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话，讨论巴以局势以及土耳其可能扮演的调停角色。

埃尔多安先前已经与以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、卡塔尔和埃及等国领导人通话，就巴以紧张局势交换意见。

土耳其与以色列关系紧张，最近才有所缓和，去年恢复外交关系。埃尔多安和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡上个月在美国纽约出席联合国大会间歇，实现两人首次面对面会晤。（王宏彬）

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