新华社北京10月11日电 也门胡塞武装领导人10日警告，如果美国直接干预巴以新一轮冲突，胡塞武装将以导弹和无人机回应，并采取其他军事行动。

“在加沙局势上有红线，我们正在与兄弟们进行协调……准备以任何可能的方式介入，”胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞在胡塞武装控制的马西拉电视台播出的讲话中说，“如果美国直接军事干预……我们已经准备好以导弹、无人机和所有我们可以选择的军事手段参与进来。”

他说，胡塞武装将继续密切关注巴勒斯坦局势。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。

据德新社报道，胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒·萨拉姆9日批评阿拉伯联合酋长国指责哈马斯，称阿联酋“应保持沉默……而不是公开站在以色列一边”。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀8日宣布在东地中海部署“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群，另外将“迅速”向以色列提供弹药等更多援助。一名不愿公开姓名的美国官员10日告诉美联社，“福特”号航母已经抵达东地中海，如果以方提出要求，美军航母将向其提供空中支援或远程打击敌方。

近期，美国加大在中东地区的斡旋力度，试图尽快促成以色列与沙特阿拉伯关系正常化，而阿联酋则是近年来与以色列实现关系正常化的4个阿拉伯国家之一。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。多年来，胡塞武装针对沙特和阿联酋发动数次袭击。

2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。一些西方媒体认为，也门内战背后，有不少关联沙特和伊朗的因素。今年以来，随着沙特与伊朗实现关系正常化，也门停火相关谈判不断取得积极进展。（刘曦）

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