新华社雅加达/济南10月11日电 题：雅万高铁助力印尼民众加速奔向美好生活

新华社记者汪奥娜 余谦梁 王凯

备受各界关注的雅万高铁，正在助力“千岛之国”印度尼西亚实现高铁梦想。作为中印尼共建“一带一路”合作的标志性项目，雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，也是中国同地区国家共商共建共享、携手迈向现代化的范例。

这条最高运营时速350公里的高铁，是印尼乃至东南亚的第一条高铁，将中国高质量发展成果与印尼高质量发展愿景紧密相连，为沿线城市和民众带来加速奔向美好生活的新机遇。

高标准营建展示中国“智造”

雅万高铁全长142.3公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，全线采用中国技术、中国标准。通车后，雅加达与万隆两城间旅行时间由之前的3个多小时缩短至40多分钟。

中国铁路国际有限公司牵头的雅万高铁承包商联合体设计部部长郭磊表示，根据印尼本地气候环境、人文理念和运营条件，雅万高铁应用大量中国自主研发的科研技术成果，直接带动印尼铁路装备现代化升级。

列控系统是高铁的“大脑和中枢神经”。雅万高铁使用中国目前最先进的自主化CTCS-3级列控系统，该系统经历了引进、消化、再创新，到拥有自主知识产权，实现原始创新的全过程，这意味着雅万高铁从一开始就具有高起点的优势。

“列控系统本质上是数据库系统，在印尼前方与中国后方的一大批技术人员为数据采集制作、仿真测试、分析问题并及时清零等环节全面保驾护航。”中国通号雅万项目总工胡彬告诉记者。

自2018年6月正式动工以来，从通路、通轨到通电，雅万高铁施工建设各环节均曾发生预想不到的问题，正是在解决难题的过程中，“中国智造”的强大生命力不断彰显。

备受关注的雅万高铁动车组还具有技术先进、安全智能、环境适应力强、乘坐舒适、本土特色鲜明等特点。“雅万高铁动车组应用了大量先进智能技术。”设计制造方中车青岛四方机车车辆股份有限公司雅万高铁动车组总体主任设计师张方涛表示。

针对印尼地震多发，动车组专门配备地震预警系统。为应对当地高温、高湿、高盐雾气候对动车组服役寿命的影响，技术团队开展两年现场户外试验，测试上百种车体材料和涂层样件，量身定制防腐优化方案。针对沿线复杂地形条件，中车四方联合株洲中车时代电气股份有限公司反复进行匹配试验，升级10余版列车网络控制软件和牵引软件，成功开发高加速功能。

担任项目业主方的印尼中国高速铁路有限公司董事总经理德维亚纳·斯拉梅·里亚迪表示，中国标准为雅万高铁未来运营安全提供保障，同时让印尼在铁路设计施工相关技术升级与人才培养等方面有了根本性飞跃。

高效能联通惠及民生福祉

27岁的加朗·斯万达鲁见证了总建筑面积2900平方米的德卡鲁尔车站从无到有的过程。

4年多来，从土木工程大学毕业生到中铁四局雅万项目部印尼籍工程师，斯万达鲁勤奋肯学，很快掌握了测量放样知识，能在现场进行质量把控，并独立完成一些技术工作。

“雅万高铁沿线处处都有印尼建设者，像我这样边干边学出来的技术人员很多。”斯万达鲁说。

此外，负责桥隧、路基、轨道板铺设等线下工程的项目部在用工时优先选择附近村民，并组织基础技能培训，以帮助他们快速掌握工作标准与质量要求。

海鲁尔·伊克马尔是西爪哇省普哇加达县马朗嫩加村村民，原先在外地鞋厂做工人，2019年来到中国电建水电七局雅万高铁项目部，经培训成为一名焊工。

“很多村民都跟我一样在项目部找到了工作，收入明显提高，他们都置办了新的家具或电器，我也买了一辆摩托车。”伊克马尔说，项目完工后他计划开一间焊接门店，用在项目部工作5年来学到的技术，制作护栏、防盗窗等产品。

据统计，雅万高铁建设期间，通过建立培训机构、中方员工“师傅带徒弟”、现场实训等方式，累计培训印尼员工达4.5万人次。

雅万高铁建设使印尼相关行业和民众同样受益匪浅。中国铁路国际有限公司董事长鞠国江表示，几年来，中国铁路建设者积极履行社会责任，大量采购使用印尼本地生产的钢材、水泥等原材料和生产生活物资，累计采购金额超过51亿美元，累计为印尼当地带来5.1万人次的就业。

雅万高铁通车，对于有更高效交通需求的民众来说，无疑是好消息。两座城市间的普通铁路修建于100多年前，时速仅50多公里，两地间的高速公路也经常堵车。家住雅加达、生意在万隆的哈兹里娜·马利娜说，每周末都要往返于两城之间，雅万高铁的开通会大大改善她的出行体验。

马利娜今年49岁，在万隆一所大学附近经营租赁公寓。“我真是太幸运了，高铁开通后从家到公寓比原先坐火车至少要节省两个小时。”

高水平共建助力当地发展

雅万高铁所在的爪哇岛是印尼人口密度最高的岛，常住人口约占印尼总人口的一半，也是印尼经济文化最为发达的地区。

从雅加达哈利姆车站出发，乘高铁10分钟就能抵达卡拉旺站。卡拉旺县有西爪哇省最著名的工业园区，有不少外资车企制造厂，其中包括上汽通用五菱印尼汽车有限公司。

“工厂距离高铁站大概半小时车程，以后各地客商来交流参观会更加方便。”上汽通用五菱印尼汽车有限公司副总经理阿里夫·普拉马达纳表示，高铁开通后将为沿线居民提供更加绿色的出行方式，这与五菱将新能源车型引入印尼市场的初衷不谋而合，中印尼在交通领域的多形式合作能够在推动可持续发展方面发挥积极且深远的作用。

“高铁输送来的不仅有人，还有机会，围绕交通枢纽规划新城市建设发展，将创造出新经济与新就业。”西爪哇省前省长里德万·卡米勒表示，当把3小时压缩至40多分钟，意味着会有更多人来万隆工作生活，带来更多经济活动，这将以可持续的方式惠及下一代。

卡米勒表示，交通便捷性提高必将吸引更多游客，促进旅游及相关行业发展。原来只能在家务农的民众可从事服务业，改善生活水平。因此，雅万高铁开通后，更多游客会来西爪哇观火山、看瀑布、欣赏文化遗址，对当地民众来说是极大利好。

“高铁还将显著增强外资对西爪哇的投资信心，进一步带来高科技产业与制造业领域投资，有力刺激经济发展。”卡米勒说。（参与记者：苏晓洲）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)