人民网里约热内卢10月9日电 （记者宋亦然、陈海琪）当地时间10月9日晚，里约热内卢市立剧院和山河文化促进中心共同举办的中国传统舞蹈项目发布会活动在里约热内卢市立剧院举行。中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜、里约热内卢市立剧院院长克拉拉·保利诺、山河文化促进中心主任玛西娅·梅尔基奥尔、巴西中国友好协会（巴中友协）主席恩里克·诺布雷加等出席了活动并致辞。

中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜发表致辞。人民网记者 陈海琪摄

徐元胜在致辞中表示，国之交在于民相亲，中巴两国虽然相距遥远，但两国人民的友谊源远流长。近年来，中巴关系持续平稳健康发展，各领域务实合作不断深化，人文交流日益密切。今年6月，中国文化志愿者在科帕卡巴纳要塞管弦乐团和里约舞蹈学校教授文化志愿者中国民乐和舞蹈课程。在3个月时间里，文化志愿者们参与了多场中巴文化演出和交流活动，一次次精彩的文艺演出在两国民众心中播下了友谊的种子，留下了美好的记忆。“相信在中巴双方共同努力下，中国传统舞蹈项目未来也将发挥良好的社会效益，为中巴友好交流作出更大贡献。”徐元胜说。

玛西娅·梅尔基奥尔对里约中资机构为促进当地文化事业发展做出的贡献以及里约热内卢市立剧院对项目的支持表示感谢。“该项目将承载着巴中文化交流的使命，将中国传统舞蹈与巴西文化元素完美融合起来，”玛西娅·梅尔基奥尔说，“这也将是一次探寻中国传统舞蹈奥妙并与世界分享的宝贵机会，希望更多艺术家能加入到活动中来，共同开启探索、学习和文化之旅。”

两国文化志愿者共同表演中国传统舞蹈。人民网记者 陈海琪摄

在发布活动现场，中巴两国文化志愿者携手为现场观众带来了精彩的中国传统打击乐、舞蹈和歌唱表演。“舞蹈是一种超越国界和语言的交流形式，它以一种独特的方式将人们和文化结合在一起。这场精彩的演出进一步增进了里约民众对中国的了解，并弘扬了文化的多样性。”恩里克·诺布雷加表示。

据悉，该项目由巴西山河文化促进中心申请。项目筹备得到了中国石油巴西公司、巴西中国友好协会、里约华人联谊会、里约天主教大学孔子学院等机构的支持。今年5月，项目获得巴西文化部立项批准。根据项目计划，山河文化促进中心将与里约热内卢市立剧院合作招收遴选出20名中国传统舞蹈学员，开展为期一年的舞蹈培训，并组织系列演出活动，将培养出一批熟练掌握中巴舞蹈技能的文化志愿者。里约热内卢市立剧院于1909年7月14日落成，是拉美地区规模最大的剧院之一。

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