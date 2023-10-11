人民网里约热内卢10月9日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间10月9日，第三届巴西“中国影视作品展播季”启动仪式在里约国际电影节拉开帷幕。展播活动由中央广播电视总台拉美总站和巴西主流影视媒体平台巴西盒子媒体集团联合推出，双方代表在启动仪式上致辞，中国驻巴西大使祝青桥通过视频致辞祝贺。

与会嘉宾在现场观看“中国影视作品展播季”活动宣传片。人民网记者 时元皓摄

本次展播活动主题为“一带一路”国际合作与中国式现代化，展映的影片讲述了“一带一路”倡议提出十周年来中拉友好交往合作的故事，展现中国十年巨变以及中国人民屡创奇迹背后的精神力量，同时展望中国式现代化和世界命运与共的未来发展。启动仪式当天，四部纪录片登陆巴西盒子媒体集团线上点播平台，后续还将有六部影视作品陆续落地巴西。

中国驻巴西大使祝青桥通过视频致辞祝贺。人民网记者 时元皓摄

祝青桥在视频致辞中表示，本届展播季首次走进里约国际电影节，将在未来6个月连续展映10部中国优秀影视剧和纪录片。他相信这些中国故事将让广大巴西观众领略东方古国的文化历史，感受当代中国的发展活力，并给大家带去欢乐、感动和温暖。明年是中巴建交50周年，中国驻巴西使馆愿同巴方共同努力，积极落实全球文明倡议，支持包括媒体在内的两国各界密切人文交流、增进文明互鉴，共同书写新时代中巴友好新篇章。

中央广播电视总台拉美总站站长朱博英在活动现场致辞。人民网记者 时元皓摄

中央广播电视总台拉美总站站长朱博英表示，影视作为一种文化载体和艺术形式对推动文化交流和民心相通发挥着重要作用，愿与巴西同行继续携手共同推动搭建中巴影视文化交流平台，挖掘影视文化交流的巨大潜力和能量，为进一步加深中巴文化交流与文明互鉴贡献力量。

巴西盒子媒体集团总裁及首席执行官西塞罗·阿拉贡在活动现场致辞。人民网记者 时元皓摄

巴西盒子媒体集团总裁及首席执行官西塞罗·阿拉贡表示，中国高质量的影视作品在巴西盒子的平台上播放，为巴西观众带来了全新的感官体验，丰富多元的故事让巴西民众推开了解中国的窗户。就像美丽的中国梦那样，巴西人也在编织着自己的巴西梦。

巴西政府官员、中国驻里约热内卢总领馆代表、里约热内卢国际电影节负责人、巴西影视界人士、当地主流媒体、当地华侨华人等百余人出席启动仪式。参与活动的嘉宾表示，愿以此次展播活动为契机，见证更多中国优秀作品落地巴西，继续推动中巴影视合作，推动中巴人文交流。

“中国影视作品展播季”自2021年以来已成功举办两届，此前已有包括纪录片、动画片、电视剧等在内的20余部中国优秀影视作品通过巴西盒子电视端及线上点播平台与巴西观众见面，得到当地多家媒体积极报道。

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