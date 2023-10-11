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李希奎：协和万邦 家园与共

人民网记者 艾雯
2023年10月11日14:05 | 来源：人民网-国际频道
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中国人民对外友好协会副会长李希奎。中国人民对外友好协会供图

中国人民对外友好协会副会长李希奎。中国人民对外友好协会供图

由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共晋城市委、晋城市人民政府、山西皇城相府集团承办的2023“汉字缘”国际故事大会决赛于9月14日在山西省晋城市圆满落幕。来自波兰、肯尼亚、巴基斯坦、乍得、尼日利亚、加纳、老挝、苏丹、蒙古国、俄罗斯的10组选手，及澳洲分赛区、韩国分赛区冠军选手，从全球70多个国家的3000余名参赛者中脱颖而出。选手因汉字结缘，相聚历史名城，续写一段文明互鉴、交融通达、体验历史与现代发展新征程的友谊佳话。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，“一带一路”倡议从谋篇布局的“大写意”发展为精谨细腻的“工笔画”。2023“汉字缘”国际故事大会以“家园”为主题，彰显中华民族历来讲求“天下一家”，主张民胞物与、协和万邦的理念传承。中国人民对外友好协会副会长李希奎在决赛致辞中表示，“人类发展史是一部多元文明共生并进的历史，只有从不同文明中寻求智慧、汲取营养，取长补短、共同进步，人类文明的星空才能熠熠生辉，人类共同的家园才能祥和繁荣。”

“本届‘汉字缘’国际故事大会决赛与晋城当地的历史文化风貌做到很好的融合，这种创新对活动本身也是促进及升华，希望参与国际故事大会的友人们能够以此为契机，继续学习并感受中华文化的魅力，做中外文明的交流使者。”李希奎表示。

李希奎对决赛选手们从自身独特的视角来看待中国文化赞誉有加：“选手们不仅讲到自己的家园、中国的家园、地球人类共有的家园，令我为之感叹的是有选手提到了汉字文化的家园，这对我们也是一种启发和教育。”

“汉字历经千年一脉相承，承载着中华民族的文化基因和精神追求。‘汉字缘’国际故事大会旨在以汉字为载体、以中国传统文化为媒介，增进中华文明与世界文明的交流互鉴，增强中华文明传播力、影响力。希望各国选手们通过汉字进一步了解中华文明的起源与历史，认识真实、立体、全面的中国。‘汉字缘’国际故事大会已成功举办了三届，‘仁、义、礼、智、信’确实不能涵盖中华优秀传统文化，包括我们博大精深的汉字文化，所以需要从主体内核做更大的拓展，把‘汉字缘’国际故事大会这项活动更好地延续下去。”李希奎对活动高度肯定并给予厚望。

(责编：艾雯、杨牧)

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