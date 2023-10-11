人民网悉尼10月8日电 （黄铮铮）第17届太平洋运动会将于2023年11月19日至12月2日在所罗门群岛举行，届时将有来自南太平洋24个国家和地区5000多名运动员参赛。这将是所历史上首次举办大型国际体育赛事。

中国积极支持所罗门群岛举办第17届太平洋运动会。“中国为比赛设施的贡献率高达80%至90%以上。”所罗门群岛外交部长杰里迈亚·马内莱告诉人民网记者，并表示要特别感谢中国的支持。

2023年9月13日，所罗门群岛外交部长杰里迈亚·马内莱在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访。人民网 贺吉摄

除了备受所罗门群岛政府和人民一致好评的太平洋运动会主体育场，中国还建造了其他设施，其中包括供比赛运动员居住的宿舍，赛后将成为所罗门群岛国立大学的学生宿舍；专门供所罗门群岛体育联合会使用的办公楼，让该机构第一次有了“家”；还有道路升级和国际机场航站楼的升级等。用马内莱的话说，这些设施“为我们的人民，尤其是我们的青年，留下了宝贵的遗产”。

所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷日前在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访时表示：“如果在2019年没有做出正确的决定，我们可能无法举办2023年太平洋运动会。”这个决定，便是同中国建交。

2023年9月14日，所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访。人民网 贺吉摄

因正确决定得到“真正的朋友”

2019年9月21日，中国国务委员兼外交部长王毅在北京同所罗门群岛外长马内莱举行会谈并签署《中华人民共和国和所罗门群岛关于建立外交关系的联合公报》，两国正式建立大使级外交关系。马内莱表示，这个“正确的决定”让他们“站在了历史的正确一边”。他强调：“我们将继续坚守一个中国的原则。这是一个非常非常重要的原则，也是我们与中国建交的基础。”

在被问到做这个决定时都考虑了哪些因素时，马内莱解释说，除了考虑到坚持一个中国原则，他们还考虑了中国在协助发展中国家方面的能力、实力和经验。

虽然两国之间的外交征程只有短短四年，但成效颇丰。这是所罗门群岛总理曼纳赛·索加瓦雷、外交部长杰里迈亚·马内莱以及副总理兼基础设施和发展部长梅纳西·梅兰加在接受人民网记者采访时反复提到的一点。

梅兰加在接受人民网记者专访时表示，中国是“真正的朋友”，和中国四年的交往“非同寻常”。他说，中国和其他国家不一样，因为“当我们谈论并决定做一件事情时，会马上付诸实施，而不会拖延太久”。

2023年9月13日，所罗门群岛副总理兼基础设施和发展部长梅纳西·梅兰加在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访。人民网 贺吉摄

“付诸实施”成效颇丰

已经被付诸实施的远远不止之前提到的太平洋运动会体育场。马内莱介绍说，中国还在所罗门群岛各省帮助建立和安装了161座移动网络通信塔用于国家宽带网络建设，全国各省多个道路项目也正在进行中，促进了农村发展。此外，正在兴建或重建的还有医疗中心、学校、国家议会大楼的休闲中心等。他还特别提到，中国海军“和平方舟”号医院船于2023年访问所罗门群岛，为一万名居民提供了人道主义医疗服务。

马内莱指出，所罗门群岛面临的最大挑战在基础设施方面，这也是总理索加瓦雷所强调的。在这一背景下，中国提供的多方面基础设施援助具有深远的意义，满足了关键需求并促进了全面进步。

除了基础设施项目之外，中国和所罗门群岛之间在政治和人文等领域交流不断深化。首先，高层往来频繁。短短四年内，所罗门群岛总理索加瓦雷两次访问中国，进一步加深了两国之间的理解和合作。其次，80名所罗门群岛运动员前往中国接受训练，备战太平洋运动会。此外，数十名所罗门群岛的学生目前正在中国接受教育，为文化和教育交流做出贡献。两国之间的友好省市计划将继续巩固，促进了两国地方层面交往，并推动了相互学习与合作。

在贸易方面，一些所罗门群岛的产品出口至中国已享有免税政策。这促进了两国之间商品的流动，推动了经济增长，并为商业创造了良好的环境。

2023年9月12日，所罗门群岛首都霍尼亚拉街景。人民网 贺吉摄

中企做好准备继续推动所罗门群岛建设

随着中国与南太平洋岛国的交往不断深化，一些西方国家开始表露出“焦虑”的情绪。针对这些担忧，所罗门群岛总理索加瓦雷、外交部长马内莱和副总理迈兰加在采访中一直强调他们的外交政策是“与所有人结友，不与任何人树敌”。马内莱表示，所罗门群岛作为一个小国，核心利益在于与所有国家建立密切合作关系，目标是实现互利共赢，推动发展利益。他说：“我们可以从中国学到很多东西，尤其是在扶贫和可持续发展领域。”

中国企业对于帮助所罗门群岛也已经做好了准备。太平洋运动会体育场项目承建方中国土木工程集团有限公司（中土公司）总经理陈思昌表示，本届太平洋运动会是该赛事1963年首次举办以来第一次在所罗门群岛举行，该项目的快速建设落地，有助于所罗门群岛增强国民信心、提振国民经济。此外，中土公司在项目建设期间所展现出的能力素质、友好态度和对社会责任的积极履行对促进所罗门群岛民众了解中国、巩固两国友谊也起到了助推作用。

2023年9月12日，位于所罗门群岛首都霍尼亚拉的由中土公司承建的中国援所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆。人民网 贺吉摄

陈思昌说：“在未来，我们也将一如既往地秉承‘共商、共建、共享’的原则，坚持平等、合作、共赢的理念，与当地共同成长，共同发展，积极参与到所罗门群岛接下来的基础设施建设中，做好两国友好交往的桥梁，积极培育中所友谊之花。”

中土公司仅是其中之一，还有许多其他中国公司致力于为所罗门群岛承建高质量、具有很强社会效益的项目。这些项目不仅改善了民生，创造了就业机会，还帮助培训了当地工人的专业技能。

“那个正确的决定已经得到回报了，”马内莱说：“我们看到过去四年内成效颇丰。我们期待未来与中国进一步加强合作。”

(责编：于洋、杨牧)