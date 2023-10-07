新华社耶路撒冷10月7日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日宣布对以色列采取代号“阿克萨洪水”的军事行动，并表示目前已向以色列境内发射了至少5000枚火箭弹。新一轮巴以冲突造成至少22名以色列人死亡，以总理内塔尼亚胡宣布以色列进入“战争状态”。

有分析人士指出，这是近年来哈马斯同以色列爆发的最严重的冲突之一，目前难以判断冲突会如何演变。

局势骤变

哈马斯军事指挥官穆罕默德·戴夫7日经由哈马斯旗下媒体宣布行动开始，呼吁各地巴勒斯坦人加入战斗。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）宣布麾下武装人员加入哈马斯的行动。

社交媒体发布的视频显示，多名头戴面罩的巴武装人员乘坐吉普车出现在以色列南部城市斯代罗特的街道上，现场响起交火声。

哈马斯宣布，他们在军事行动中抓获了35名以色列人，但该消息未得到以方证实。

此外，以军发言人当天称，多名巴武装人员进入以色列南部城镇，与以军发生冲突。以军要求当地居民不要走出家门。以军表示，以色列南部多个犹太人定居点被巴勒斯坦武装人员控制。

“战争状态”

据以色列军方消息，当地时间7日早晨，加沙武装组织向以色列南部和中部地区密集发射火箭弹，以色列多地响起防空警报。

以色列医疗部门7日消息，新一轮巴以冲突已造成22名以色列人死亡。另据以色列媒体援引当地医院的消息，冲突还造成200多名以色列人受伤。

内塔尼亚胡7日发布声明说，以色列进入战争状态，并已指示动员预备役部队进行还击。

以色列国防军在一份声明中说，以军正在加沙地带展开行动，哈马斯将付出“沉重代价”。以军晚些时候在社交媒体平台说，作为报复，以军已经展开针对加沙地带哈马斯组织的“铁剑”行动，数十架以军战机正在轰炸哈马斯在加沙地带的阵地。

走向何方

在加沙城，人们匆忙上街购买物资。在加沙地带东北部，数百计的平民带着毯子和食物逃离家园，躲避可能来临的战火。

加沙地带居民说，在加沙南部城市汗尤尼斯，以色列设立的边界隔离墙一带发生武装冲突。

10月7日，防空警报响起后民众在耶路撒冷一处建筑内避难。新华社记者王卓伦摄

当天早些时候，哈马斯向以色列南部和中部地区发射多枚火箭弹，耶路撒冷罕见遭到多轮火箭弹袭击，全城响起防空警报。新华社记者目击以色列民众纷纷躲进避难室躲避空袭。

为此，以色列关闭了机场和口岸，并告知以南部居民不要外出，其它地区民众不要远离避难室。（记者：吕迎旭、张天朗、柳伟建、胡若愚；剪辑：淡然；编辑：刘健、陈丹、王丰丰、刁泽、陈玉芬）

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