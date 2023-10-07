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专访：中国游客出境游促进马中民心相通

——访马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄

2023年10月07日20:01 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡10月7日电 专访：中国游客出境游促进马中民心相通——访马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄

　　新华社记者汪艺 毛鹏飞

　　马来西亚中国公共关系协会副会长、马来西亚马六甲历史城区（鸡场街）工委会主席颜天禄日前接受新华社记者专访时表示，中国游客到访马来西亚，不仅有利于带动当地经济发展，也有益于马中两国人文交流，促进民心相通。

　　颜天禄说，据当地商家反馈，今年中国中秋国庆假期，很多中国游客来到马六甲旅游，参观游览历史悠久的鸡场街。“中国游客的到来，不仅带动马六甲旅游经济发展，也在共建‘一带一路’倡议背景下，促进马中两国民心相通，为构建马中命运共同体注入动力。”

　　据颜天禄介绍，鸡场街具有重要历史文化价值，当年郑和下西洋驻扎马六甲，在鸡场街一带设立“官厂”，随后鸡场街成为华人迁居南洋的主要落脚处之一。如今，鸡场街一带保存数千栋富有岭南及闽南风格的百年骑楼，是非物质文化遗产和中华文化的传承点之一。

　　颜天禄说，疫情后到访马六甲的中国游客数量逐步攀升，“马六甲将大力宣介与中华文化密切相关的旅游资源，以吸引中国游客前来了解和实地体验这些独特的文旅项目”。

　　他表示，马六甲还将推动开发文化旅游、医疗旅游、生态旅游和体育旅游等项目，并针对各国游客需求挖掘旅游新资源。马六甲正不断提升旅游业服务品质，包括开通供中国游客使用的电子支付平台、设立游客短距离代步工具租借站点等。

　　颜天禄认为，马中两国除推进双边经贸合作外，加强人文交流也十分重要，有利于两国友好关系的传承和发展。

(责编：崔译戈、杨牧)

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