新华社巴黎/北京10月7日电 特稿：文明互鉴 相约未来——记凡尔赛宫与故宫的交流互动

新华社记者张百慧 彭梦瑶 罗鑫

在欧亚大陆，有两座闻名遐迩的辉煌宫殿——四百岁的凡尔赛宫和六百岁的故宫。它们共同见证了中法两国数百年来的交往历史，又成为现今两国文明互鉴、深入交流的纽带。

“故宫和凡尔赛宫一样都是重要的世界遗产，很多法国人对故宫十分感兴趣，他们到中国一定会参观故宫。同样，我们希望中国人来法国时也会参观凡尔赛宫。”凡尔赛宫负责人卡特琳·佩加尔这样告诉记者。

凡尔赛宫的“中国风”

如果你在凡尔赛宫游览一圈，就会不时与这里不同风格的“中国风”邂逅：国王衣帽间里的瓷瓶、橱柜上的漆器、起居室里的茶具、一些屋子墙上的中国人物浮雕、肖像画里公主手执的折扇……

凡尔赛宫文物部负责人玛丽-洛尔·德罗什布吕讷介绍，凡尔赛宫维持了当年的生活场景，尽力还原文物历史位置。如今散布在各个角落的中国元素正说明它们曾深度融入日常。这其中不止包括进口自中国的商品，还涉及大量带有中国文化“基因”的作品，如经法国匠人改造、融入西方元素的中国艺术品和仿效中国产品而制的法国工艺品，共同见证着远隔万里的中法两国在18世纪前后的文化交流。

波旁王朝的路易十四就堪称一位“中国迷”。1686年，暹罗使节携礼物朝见路易十四，其中包含瓷器、漆器、金银器等大量中国器物，深受国王喜爱。那一时期，法国自上而下掀起“中国热”。

中央美术学院人文学院前院长李军介绍，中国艺术对西方艺术特别是法国洛可可艺术产生了重要影响。中国艺术品给法国人带来全新的感官体验。许多贵族的庄园、城堡里都建有“中国屋”，大家竞相追捧、模仿来自中国的舶来品。

历史上的文明对话

“18世纪，法国人很欣赏中国文明，正如伏尔泰所说，中国文明历史悠久且令人钦佩。当时的中国皇帝也欣赏法国传教士带来的科学成果。所以，这些都是双向的。”德罗什布吕讷说。

1688年，路易十四派遣的法国传教士团一行在紫禁城见到了康熙皇帝。传教士们带来当时西方的科学仪器，以及数学、地理、天文、医学等科技知识，之后有些传教士还在清廷担任画师、医生等职。满文版《几何原本》与《西洋药书》成为西方科技传入中国以及中法文化交流的重要物证，传教士白晋所著的《康熙帝传》在法国出版发行，增加了当时法国民众对中国的了解。

法国传教士携带来华的科学仪器和清宫造办处依此仿制的科学器具至今收藏在故宫博物院，成为故宫藏品中的独特瑰宝。

深入交流相约未来

进入21世纪，凡尔赛宫和故宫多次举办大型展览，让这段交流史步入更多公众视野。

2004年和2005年，凡尔赛宫和故宫先后合作举办“康熙大帝展”和“‘太阳王’路易十四——法国凡尔赛宫珍品特展”，聚焦处于同一时期的两位君王。2014年，凡尔赛宫举办一场名为“中国在凡尔赛——18世纪的艺术与外交”的展览，展现法国贵族和官僚阶层对中国艺术品的痴迷，以及中国艺术对法国艺术创作的影响。

佩加尔对2014年的那场展览印象深刻：“参观者们发现，文化间融合可以创造出与众不同、别出心裁的作品。”

2024年，中法将迎来建交60周年。凡尔赛宫和故宫博物院签署协议，决定明年春天在故宫联合举办“凡尔赛宫与紫禁城”展览，届时一些近年两国文化交流史研究新成果和新收藏文物也将一并展出。

佩加尔表示，凡尔赛宫与故宫、与中国的关系源远流长。“今年是凡尔赛宫建宫400周年，它的历史与中法关系交织。”她希望，故宫与凡尔赛宫的合作能一直持续、拓展下去，“我们所扮演的角色是让故事继续下去。”

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