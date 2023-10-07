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杭州亚运会柔道裁判员：高科技助力裁判精准判罚

2023年10月07日14:45 | 来源：人民网-国际频道
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柔道国际级裁判詹多斯·基亚诺夫 受访者供图

柔道国际级裁判詹多斯·基亚诺夫。受访者供图

人民网北京10月7日电 （邓洁、阿尔达克）杭州亚运会的各项赛事战况激烈。 每一场精彩的比赛都离不开裁判员公平、专业的执裁。来自哈萨克斯坦的柔道国际级裁判员詹多斯·基亚诺夫对人民网记者说，杭州亚运会上引入的新科技为裁判员精准判罚提供了帮助。

詹多斯·基亚诺夫第一次执裁亚运会，是在2018年雅加达亚运会上。此次是他第二次担任亚运会裁判。他说：“杭州亚运会上引入了新科技手段，为评委和裁判的工作带来了很大便利。例如，高清视频的慢镜头回放，可以定格参赛选手不同角度的动作，帮助裁判精准评分和判罚。”

詹多斯·基亚诺夫对杭州亚运会的组织工作赞不绝口。“无论从赛事本身，还是场馆的设计、设备、服务……杭州亚运会的方方面面都带给我很多惊喜。仅仅是亚运会开幕式就带给我极大震撼，让我回味许久。”他感叹，“这里的一切都安排得周到、有序，可以想象亚运会的筹备工作有多么艰辛和用心。”

“我走访过世界很多城市，杭州给我的印象是干净、美丽、现代化，植被丰富多样。杭州奉献了一场高水准的体育盛会，相信未来杭州有能力举办更为盛大的体育赛事。”

这是基亚诺夫第二次来到中国。一个多月前，他在成都世界大学生运动会上担任柔道项目裁判。 “每次来到中国都我让从不同侧面加深了对这个国家的了解。”他说。

柔道作为哈萨克斯坦的传统优势项目，在诸多国际赛事上都获得佳绩。詹多斯·基亚诺夫介绍，哈萨克斯坦和中国的女子柔道国家队经常开展联合训练。他相信，两国的睦邻友好关系必将促进双方在体育领域的深入合作。

詹多斯·基亚诺夫与各国裁判员合影（左二）。 受访者供图

詹多斯·基亚诺夫与各国裁判员合影（左二）。受访者供图

(责编：苏缨翔、常红)

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