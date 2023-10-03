人类的前途是光明的，但光明的前途不会自动到来。构建人类命运共同体，信心和决心是首要，格局与胸怀是基础，担当与行动是关键

构建人类命运共同体，中国既是倡导者也是行动派。10年来，从推动高质量共建“一带一路”，到提出并推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国用笃定的信念和扎实的行动，携手各方为持久和平凝聚更大合力，为普遍安全创造有利环境，为共同发展注入更强信心，为文明互鉴提供重要动力，为生态保护采取更多行动，持续为构建人类命运共同体贡献力量。

共建“一带一路”倡议是构建人类命运共同体的生动实践，是中国为世界提供的广受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至2023年7月，全球超过3/4的国家和30多个国际组织与中国签署共建“一带一路”合作文件。10年来，从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，共建“一带一路”奏响“硬联通”“软联通”“心联通”的交响乐，有效推动共建国家发展，不断增进共建国家民众的获得感、幸福感。中巴经济走廊、中老铁路、雅万高铁、蒙内铁路等一个个旗舰项目为当地经济社会发展注入强劲动能；中欧班列10年累计开行7.7万列，运送货物731万标准箱，成为国际经贸合作的重要桥梁；“鲁班工坊”帮助20多个共建国家的年轻人掌握职业技能……共建“一带一路”已成为中国同世界共享机遇、共谋发展的“百花园”。

发展是安全和文明的物质基础。中国提出并推动落实全球发展倡议，为破解发展难题、重振全球发展事业作出贡献。全球发展倡议最根本的目标是加快落实联合国2030年可持续发展议程，最核心的要求是坚持以人民为中心，最重要的理念是倡导共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，最关键的举措在于坚持行动导向，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，共建全球发展共同体。中国主持召开全球发展高层对话会，提出落实倡议的32项重要举措。目前，32项重要举措已有一半实施完成或取得早期成果，全球发展倡议项目库不断扩大，200多个合作项目开花结果。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，在全球发展倡议框架下加强合作“是实现我们为人民和地球设定的共同目标的关键”。

安全是发展和文明的根本前提。中国提出并推动落实全球安全倡议，为维护和实现共同安全、普遍安全注入了信心。全球安全倡议倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对各种传统安全和非传统安全风险挑战，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。30多年来，中国已派出维和人员5万余人次，赴20多个国家和地区参加联合国维和行动；为化解冲突而呼喊，为促进和平而奔走，促成沙特阿拉伯和伊朗复交，推动解决国际和地区热点问题；积极致力于同各方开展反恐、公共卫生、数字治理、生物安全、应对气候变化等领域国际合作……中国行动充分展现维护世界和平稳定的大国担当。国际人士表示，全球安全倡议填补了全球安全架构的空白，中国成功实践这一倡议，充分证明中国是全球和平与安全的捍卫者。

文明是发展和安全的精神支撑。中国提出并推动落实全球文明倡议，为促进交流互鉴、建设开放包容的世界注入动力。全球文明倡议倡导尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，向全世界发出增进文明交流对话、在包容互鉴中促进人类文明进步的真挚呼吁。召开中国共产党与世界政党高层对话会、中国共产党与世界政党领导人峰会、亚洲文明对话大会等，推进形式多样的民间外交、城市外交、公共外交，举办精彩纷呈、丰富多彩的文化和旅游年、艺术节等活动……中国积极推动构建全球文明对话合作网络，加强国际人文交流合作，促进各国人民相知相亲，为推动构建人类命运共同体注入了精神动力。

人类的前途是光明的，但光明的前途不会自动到来。构建人类命运共同体，信心和决心是首要，格局与胸怀是基础，担当与行动是关键。中国将继续同各方一道，和衷共济、携手同行，高举人类命运共同体伟大旗帜，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年10月03日 03 版）

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