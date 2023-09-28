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首尔中国文化中心举办月饼教学暨中秋茶话会

2023年09月28日21:34 | 来源：人民网-国际频道
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首尔中国文化中心联合韩国延世大学中国研究所举办月饼教学暨中秋茶话会活动。首尔中国文化中心供图
首尔中国文化中心联合韩国延世大学中国研究所举办月饼教学暨中秋茶话会活动。首尔中国文化中心供图

人民网首尔9月28日电 （记者马菲）9月27日，作为本年度“天涯共此时—中秋节”系列线下活动的收官之作，首尔中国文化中心联合韩国延世大学中国研究所在延世大学韩国语学堂料理教室成功举办月饼教学暨中秋茶话会活动，来自延世大学的30余名师生参加了本次活动。

月饼教学由首尔中国文化中心烹饪教师邱恒星授课，主要教授冰皮月饼的制作。他首先向学生们简要介绍了中国中秋节特色饮食以及冰皮月饼制作所需材料和精细用量，随后按照制作过程，从和面、分馅儿、揉皮、包馅、压模等分步骤为大家进行了示范讲解。学生们分成小组，在教师指导下，使用中心提前准备的冰皮粉、凤梨馅、蛋黄馅等材料亲手体验，最后都成功制作出了令自己满意的冰皮月饼。

月饼教学结束后，中心人员与延世大学师生进行了中秋茶话会，大家猜灯谜、品美食，畅谈中韩中秋习俗，共叙中秋佳话。

延世大学师生纷纷表示，通过体验月饼制作，加深了对中国中秋文化的认识和了解，期待能够参与更多中韩文化交流活动，不断推动中韩文化的交流互鉴。

中秋是中韩两国共有的传统节日，首尔中国文化中心与全球海外中国文化中心联动举办“天涯共此时--中秋节”活动，面向韩国民众推出中秋民俗体验、文艺展演、文化讲座等形式多样、内容丰富的系列活动，旨在与韩国民众分享家庭和睦、社会和谐的中秋文化，增进中韩两国人民的情感共识。

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(责编：于洋、张悦)

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